Légendes mondiales et anciens vainqueurs réunis à Rabat pour la 50e édition du Trophée Hassan II de golf

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et la Présidence effective de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, la Fédération Royale Marocaine de golf (FRMG) et l’Association du Trophée Hassan II de golf organisent la 50e édition du Trophée Hassan II, qui se déroulera du 21 au 23 mai 2026 sur le Parcours Rouge du Royal Golf Dar Es Salam à Rabat.



Fondé en 1971 par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, le Trophée Hassan II a toujours entretenu un lien particulier avec les figures qui ont marqué l’histoire du golf mondial, indique la FRMG dans un communiqué.



Au fil des éditions, le tournoi et le Royal Golf Dar Es Salam ont accueilli une pléiade de champions : Billy Casper, double vainqueur de l’épreuve et joueur au lien particulier avec le Maroc, mais aussi Gary Player, Lee Trevino, Severiano Ballesteros, Sam Snead, Sir Nick Faldo, Johnny Miller, Raymond Floyd, Payne Stewart, Nick Price, Bernhard Langer, Tom Lehman, Pádraig Harrington, Vijay Singh, Ernie Els, José María Olazábal, et tant d’autres noms associés aux plus belles pages du golf mondial.



Cette édition anniversaire n'échappe pas à cette tradition. Inscrit au PGA TOUR Champions depuis 2023, le Trophée Hassan II confirme, année après année, sa place parmi les étapes marquantes du golf senior international. Pour cette 50e édition, 66 joueurs seront réunis au Royal Golf Dar Es Salam pour une compétition disputée en trois tours sur le Parcours Rouge.



Le tenant du titre, l’Espagnol Miguel Ángel Jiménez, sera de retour à Rabat pour défendre le Khanjar, trophée emblématique remis au vainqueur. Lauréat en 2025, il avait devancé au terme d’une édition disputée le Néo-Zélandais Steven Alker, l’un des joueurs les plus performants du PGA TOUR Champions ces dernières saisons, qui retrouvera lui aussi le Parcours Rouge avec l’ambition de jouer à nouveau les premiers rôles.



Le champ 2026 réunira 5 vainqueurs de tournois majeurs, totalisant 11 titres du Grand Chelem, ainsi que 4 membres du World Golf Hall of Fame. Il comptera également 6 anciens vainqueurs du Trophée Hassan II et représentera 16 nationalités, confirmant la dimension internationale de l’épreuve.

Parmi les têtes d’affiche attendues cette année figurent plusieurs champions dont les parcours sont intimement liés à l’histoire du golf international et, pour certains, à celle du Trophée Hassan II.



Ernie Els sera l’un des noms majeurs de cette édition. Le Sud-Africain compte 4 tournois majeurs à son palmarès : deux U.S. Open, remportés en 1994 et 1997, ainsi que deux The Open Championship, en 2002 et 2012. Il avait également inscrit son nom au palmarès du Trophée Hassan II en 2008.



Vijay Singh, aussi, retrouvera Rabat. Ancien numéro 1 mondial, le Fidjien compte 3 titres du Grand Chelem : deux PGA Championship, en 1998 et 2004, ainsi que le Masters en 2000. Il avait remporté le Trophée Hassan II en 1991, au terme d’un duel resté dans la mémoire du tournoi face à Payne Stewart.



Autre ancien vainqueur de l’épreuve, Colin Montgomerie fera partie du plateau. Huit fois numéro un européen, figure majeure de la Ryder Cup et du golf européen, l’Ecossais s’était imposé au Trophée Hassan II en 1997. Sa présence rappelle le lien fort entretenu par le tournoi avec les grands noms du golf européen.



Le public pourra également suivre José María Olazábal, double vainqueur du Masters, en 1994 et 1999. Figure emblématique du golf européen et de la Ryder Cup, l’Espagnol apporte au plateau une dimension historique forte, portée par l’élégance de son parcours et son attachement aux grands rendez-vous du golf mondial.



La continuité récente du tournoi sera également représentée par Stephen Ames, vainqueur en 2023, et Ricardo Gonzalez, vainqueur en 2024. Leur présence, aux côtés de Miguel Ángel Jiménez, réunira les trois derniers lauréats du Trophée Hassan II depuis son intégration au PGA TOUR Champions en 2023.



Le champ comptera aussi d’autres vainqueurs de Majeurs, à l’image de Justin Leonard, vainqueur de The Open Championship en 1997, et de Y.E. Yang, vainqueur du PGA Championship en 2009. Leur présence renforce la densité sportive d’un plateau où se croisent champions confirmés, anciens vainqueurs et joueurs de référence du circuit senior.



A travers ce plateau, la 50e édition du Trophée Hassan II réunit plusieurs générations de champions : anciens vainqueurs de l’épreuve, vainqueurs de tournois majeurs, figures européennes, membres du World Golf Hall of Fame et joueurs de référence du PGA TOUR Champions. Sur le Parcours Rouge, cette densité sportive donnera à l’édition 2026 une portée particulière.



Au Royal Golf Dar Es Salam, l’histoire du Trophée Hassan II continue de s’écrire dans ce qu’elle a de plus fort: La compétition.