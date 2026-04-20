Le déficit budgétaire s’accentue à 15,5 MMDH

La progression des recettes fiscales n’a pas suffi à compenser l’accélération des dépenses publiques

Le déficit budgétaire s’est établi à 15,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2026, selon les chiffres communiqués récemment par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Fin avril 2025, il était de l’ordre de 11,8 MMDH.Rappelons que la situation des charges et ressources du Trésor avait dégagé un excédent budgétaire de 6,5 MMDH à fin mars 2026 contre 5,9 MMDH un an auparavant.La récente évolution traduit ainsi une dégradation du solde global résultant principalement de la contraction des recettes ordinaires qui ont connu une progression de 7% (avec un taux de réalisation de 36,7% contre 39,2% un an auparavant) combinée avec une progression de 14,8% de dépenses globales.Précisons que ce déficit tient compte « d’un solde positif de 27,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 11,8 MMDH à fin avril 2025 compte tenu d’un solde positif de 16,2 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA », comme l’a souligné la Trésorerie générale dans son Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP - Avril 2026).A titre de comparaison, en mars 2026, il avait tenu compte d’un solde positif de 21,2 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor et les services de l’Etat gérés de manière autonome, contre un excédent du Trésor de 5,9 MMDH à fin mars 2025 compte tenu d’un solde positif de 23,2 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.Dans le détail, les recettes ordinaires ont augmenté de 7% (+10,2 MMDH) pour s’établir à 154,3 MMDH contre 144,1 MMDH à fin avril 2025, en raison de la hausse « des impôts directs de 9,8%, des droits de douane de 6,5%, des impôts indirects de 11,3% et des droits d’enregistrement et de timbre de 11,5%, conjuguée à la baisse des recettes non fiscales de 20,6% », a expliqué la TGR.Selon l’institution publique, au cours de cette période, les recettes fiscales se sont élevées à 142 MMDH contre 128,7 MMDH à fin avril 2025, en augmentation de 10,3% (+13,3 MMDH), suite à la hausse des recettes de la fiscalité douanière de 11% et de la fiscalité domestique de 10,1%.Pour leur part, les recettes non fiscales ont atteint 12,24 MMDH contre 15,41 MMDH un an auparavant. Elles accusent ainsi une baisse de 20,6% équivalant à -3,16 MMDH.Dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques, la TGR explique cette baisse notamment par « la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au budget général (5,03 MMDH contre 7,84 MMDH) et des recettes en atténuation des dépenses de la dette (131 MDH contre 1,35 MMDH), conjuguée à la hausse des recettes de monopoles (5,28 MMDH contre 4,90 MMDH) et des fonds de concours (257 MDH contre 245 MDH) ».Quant aux recettes ordinaires nettes, elles ont enregistré une hausse de 7% par rapport à leur niveau à fin avril 2025, a fait savoir la Trésorerie générale, précisant que les dix principales natures de recettes nettes ont représenté 94,6% du total des recettes ordinaires.En ce qui concerne les dépenses émises au titre du budget général, les chiffres montrent qu’elles se sont chiffrées à 219,4 MMDH à fin avril 2026, traduisant une hausse de 12,2% par rapport à leur niveau à fin avril 2025. Cette progression est justifiée par « l’augmentation de 14,4% des dépenses de fonctionnement, de 19,6% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de 1,9% des charges de la dette budgétisée », a expliqué la TGR. Elle ajoute, par ailleurs, que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 369,9 MMDH.Pour ce qui est des recettes des CST, elles ont atteint 92,4 MMDH, selon le bulletin de statistiques qui précise que ce montant englobe les versements effectués à partir du chapitre des charges communes -Investissement - pour 20,6 MMDH contre 16,5 MMDH à fin avril 2025.La même source ajoute que les dépenses émises ont été de 65,5 MMDH et que celles-ci intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 3,1 MMDH. Ainsi, le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor a atteint 26,9 MMDH.Par ailleurs, l’analyse des données recueillies montre que les recettes des SEGMA ont progressé de 2,6% à fin avril 2026 pour s’établir à 1,12 MMDH contre 1,09 MMDH à fin avril 2025. Au cours de la même période, les dépenses ont accusé une baisse de 24,8%, atteignant 176 MDH contre 234 MDH à fin avril 2025.Enfin, dans le registre des prévisions, il apparaît que les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 36,7% des prévisions de la loi de Finances, les dépenses ordinaires ont été exécutées pour 39% et les dépenses d’investissement ont été émises pour 33%.