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Oujda accueille la 4ème édition de la Semaine de l’intelligence artificielle

Mercredi 13 Mai 2026

Oujda accueille la 4ème édition de la Semaine de l’intelligence artificielle
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La ville d’Oujda accueille, du 12 au 16 mai courant, la 4ème édition de la Semaine de l’intelligence artificielle (SEMIA’04), placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Organisée par l’Université Mohammed Premier d’Oujda et sa Maison de l’IA, cette édition se tient sous le signe «Penser l’IA depuis l’Afrique : éthique, pouvoir et futurs partagés».

Elle rassemble chercheurs, enseignants, étudiants, décideurs, experts internationaux, institutions, startups et acteurs socio-économiques autour d’un objectif commun: penser l’intelligence artificielle au service de l’humain, dans une logique d’éthique, d’innovation et de souveraineté.

Selon les organisateurs, cette semaine scientifique et stratégique dédiée à l’IA, se veut une plateforme de réflexion, de formation et de mobilisation collective autour des grands défis contemporains liés à l’intelligence artificielle.

Le programme de cette édition de cinq jours comporte des conférences, panels, tables rondes, ateliers de formation, événements doctoraux et compétitions d’innovation.
L’objectif de ces activités est de favoriser le dialogue entre la recherche et les secteurs socioéconomiques, de renforcer la coopération africaine et internationale autour de l’IA, d’encourager des choix technologiques responsables, frugaux et inclusifs, et de promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation durable.
 

Libé
Mercredi 13 Mai 2026

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Tags : 4ème édition, Oujda, Semaine de l’intelligence artificielle

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