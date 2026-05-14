CAN U17 : Le Onze national accroché d’entrée par son homologue tunisien

La sélection marocaine de football U17 et son homologue tunisienne se sont quittées sur un nul (1-1), en match de la première journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations de football, disputé mercredi au Stade Moulay El Hassan à Rabat.



Dès l’entame du match, les Lionceaux de l’Atlas ont affiché leur ambition offensive et leur détermination à prendre l’avantage par des incursions à partir des flancs par le biais de Ibrahim Rabbaj et Mohamed Habib Zinbi.

La première alerte du côté tunisien est intervenue à la 13e minute de jeu par Adem Borji dont la frappe est passée au-dessus de la barre transversale, avant que son coéquipier Ayhem Taboubi ne tente sa chance trois minutes plus tard.



La Tunisie a réussi à ouvrir le score par le biais de Yahya Jlidi (28e) en réception d’une passe décisive de Mohamed Amine Away.

Ce but a poussé les joueurs nationaux à redoubler d’efforts pour tenter de revenir au score, notamment à travers le dynamique Ibrahim Rabbaj.



De retour des vestiaires, les protégés du sélectionneur Tiago Lima Pereira ont repris le match en main et se sont montrés plus engagés en attaque, notamment à la 54e minute par une passe de Rabbaj glissée dans la surface de réparation tunisienne mais qui n’a pas été bien exploitée par la ligne offensive marocaine.



L’entrée en jeu de Mohamed Amine Moustache en remplacement de Adnan El Boujjoufi (64e) a dynamisé la ligne offensive du Maroc qui a exercé une pression constante sur la défense tunisienne donnant lieu au but d’égalisation inscrit par Ilian Hadidi (76e).



S’exprimant en conférence de presse d’après match, le sélectionneur national, Lima Pereira, a affirmé que la réaction des Lionceaux de l'Atlas en seconde période reflète leur force de caractère.

Il a indiqué que toutes les équipes du groupe avaient débuté la compétition par un match nul, ajoutant que l'équipe nationale va désormais se concentrer sur le prochain match contre l'Ethiopie.



Il a fait remarquer que les joueurs étaient impatients, dès le début, de livrer une belle prestation et de faire plaisir aux supporters, expliquant que la plupart d'entre eux ont disputé un match d'une telle importance pour la première fois, dans un grand stade et devant un large public, ce qui a affecté leur confiance en première mi-temps.



De son côté, l'entraîneur de l'équipe nationale tunisienne des moins de 17 ans, Abdelrazak Hedider a souligné que la rencontre a été très intense à tous les niveaux, notant que la préparation de ce match avait été déterminante dans l'ouverture du score.



Il a ajouté qu'en seconde période, l'équipe tunisienne a tenté de conserver son avantage, mais la puissance de l'attaque marocaine a réussi à faire la différence, saluant l'excellente organisation de la compétition par le Maroc.

Comme précité, le Maroc affrontera l’Ethiopie, qui a fait match nul 0-0 contre l'Egypte, samedi au Complexe Mohammed VI de football (20h00).