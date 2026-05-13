Huit morts dans des frappes israéliennes au sud de Beyrouth

L'armée israélienne a visé mercredi trois voitures au sud de Beyrouth, dont deux sur une autoroute très fréquentée, faisant huit morts, et mené des frappes plus au sud malgré la trêve en cours depuis le 17 avril, selon les autorités libanaises.



Israël a intensifié ses frappes depuis la semaine dernière au Liban, alors que les deux pays doivent entamer ce jeudi à Washington une nouvelle session de pourparlers sous l'égide des Etats-Unis.

Huit personnes, dont deux enfants, ont été tuées dans les frappes qui ont visé trois voitures à une vingtaine de km au sud de Beyrouth, selon le ministère de la Santé.



Deux voitures ont été ciblées sur l'autoroute extrêmement fréquentée qui relie Beyrouth au sud du pays et une troisième a été visée sur une route du même secteur, selon l'Agence nationale d'information (ANI, officielle) et les photographes de l'AFP.



Un photographe de l'AFP a vu une voiture calcinée sur l'autoroute et des secouristes transportant un corps.

Samedi, des frappes similaires avaient visé déjà deux voitures sur l'autoroute.

Israël poursuit ses frappes sur le Liban malgré la trêve, disant viser le Hezbollah pro-iranien.

Mardi, 13 personnes ont été tuées dans des frappes sur des localités du sud, selon le ministère de la Santé, venant s'ajouter à 380 ayant péri depuis le début de la trêve, d'après la même source.



Dans le même temps, l'armée israélienne a mené mercredi des frappes dans le sud, notamment sur la région de Tyr, après avoir ordonné aux habitants de six villages de les évacuer.

Le Liban avait demandé lundi aux Etats-Unis de faire pression sur Israël pour qu'il arrête ses frappes, avant la tenue des négociations.

Le Hezbollah, qui a revendiqué mercredi plusieurs attaques contre les troupes israéliennes en territoire libanais, est opposé à ces discussions.



Mardi, son chef Naïm Qassem a averti qu'il allait transformer la bataille en "enfer" pour Israël.

Depuis que le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre régionale le 2 mars, au moins 2.882 personnes ont été tuées, dont 200 enfants, selon le ministère de la Santé.

D'après le Hezbollah, ce bilan inclut ses membres tués.