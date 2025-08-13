Des congressmen US réaffirment la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Des membres du Congrès américain ont réaffirmé la reconnaissance par les Etats-Unis d’Amérique de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.



A l’issue d’entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, ils ont également mis en exergue les perspectives de la coopération entre le Maroc et les Etats-Unis.



"Nous nous réjouissons des perspectives de coopération entre le Maroc et les Etats-Unis, en particulier au Sahara", a souligné le congressman Mike Lawler, mettant en avant la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Royaume sur son Sahara.



M. Lawler a aussi réitéré le soutien américain au Plan d’autonomie présenté par le Royaume en 2007, formant le vœu de voir cette reconnaissance favoriser davantage d'investissements américains dans les provinces du Sud, ce qui est à même de renforcer les relations séculaires entre les deux pays. Il a rappelé, dans ce sens, que le Maroc a été le premier pays à reconnaître l’indépendance des Etats-Unis d'Amérique en 1777.



Il a, par ailleurs, tenu à exprimer sa gratitude pour les efforts déployés par le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la stabilité et la paix aux niveaux régional et continental, saluant le partenariat historique entre les Etats-Unis et le Maroc notamment en matière de sécurité et de développement économique.



De son côté, le congressman Ritchie Torres s’est félicité des liens d’amitié et du partenariat stratégique entre les deux pays, se réjouissant de la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, une position réitérée récemment par le Président Donald Trump.



Le Maroc, qui se trouve à un carrefour stratégique entre l'Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, est le meilleur ami des Etats-Unis en Afrique du Nord, a-t-il notamment relevé.



