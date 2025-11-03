Colloque à Rabat sur "Le Sahara marocain : Histoire et défis géopolitiques"

L'Institut Royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc, relevant de l'Académie du Royaume du Maroc, organise les 4 et 5 novembre à Rabat un colloque international sous le thème "Le Sahara marocain : Histoire et défis géopolitiques".



Ce colloque, qui se tient au siège de l'Académie et de l'Institut, constitue une importante rencontre scientifique qui mettra en lumière le processus historique et politique mené par le Maroc pour l'indépendance et le parachèvement de son intégrité territoriale, indique un communiqué des organisateurs.



Cet événement, qui intervient dans le contexte de la commémoration du 50e anniversaire de la Marche Verte, connaitra la présentation d'études et de recherches scientifiques qui documentent à travers des archives nationales et internationales les différentes étapes de ce processus historique.



Outre l'approche historique, ajoute le communiqué, le colloque vise à aborder les dimensions géopolitique, juridique, internationale, institutionnelle et économique de la Marche Verte de manière à refléter les défis actuels liés à la préservation de l'intégrité territorial du Royaume.



La rencontre de deux jours verra la participation d'une pléiade d'universitaires, de chercheurs et de diplomates à travers des sessions scientifiques abordant les multiples dimensions et significations historiques, politiques et économiques de la Marche Verte, conclut le communiqué.