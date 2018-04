Cinquième édition de l’Eco Trail de Ouarzazate

L’une des meilleures et belles manifestations sportives de la région Draâ-Tafilalet reste sans contexte l’Eco Trail de Ouarzazate dont la 5ème édition se déroule actuellement, avec toujours la même ambiance et le même engouement de la part des participants et du public local.

Initiée par l’Association des marathoniens de Ouarzazate, cette course se décline en trois étapes. Elle est organisée en partenariat avec le conseil provincial et le conseil communal de Ouarzazate et s’inscrit dans le cadre de la mise en valeur du potentiel touristique et sportif de la ville.

L’objectif de cette manifestation où le sport et le tourisme se marient pour une mise en valeur du potentiel naturel et patrimonial, est de sensibiliser à la problématique de la protection de l’environnement et promouvoir le développement durable et le respect de l'écosystème.

Marquée par une importante participation internationale, cette édition qui constitue une grande occasion de découverte et de bonheur sur les sentiers du Sud marocain, offre aux participants venus de France, d'Italie, d'Espagne, d’Algérie et du Luxembourg trois jours de convivialité au plus près de la nature, avec des paysages variés qui invitent au rêve et à la contemplation devant ces joyaux de la région de Ouarzazate (monts, lacs, casbahs, oasis et studios cinématographiques).

Lors de la première étape, les marathoniens devaient s'élancer au milieu des plateaux de cinéma, traversant les mythiques décors de Ait Ben Haddou, ksar du Maroc inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1987 et où des films comme Gladiator, Kingdoms of Heaven y ont été tournés.

Une deuxième étape se déroulera dans une succession de paysages époustouflants (palmeraies, oasis verdoyantes), une découverte de la nature luxuriante contrastant avec l'aridité du désert.

La 3ème et dernière étape prolongera la balade dans un panorama féerique où la lumière donne un contraste particulier et unique (les cinéastes viennent des quatre coins du monde pour cet écrin!). Les nombreux amoureux de la nature et du désert vont prendre le départ et tenter leur chance de remporter cette course.