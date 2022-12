Le Qatar a "tenu (sa) promesse d'organiser un championnat exceptionnel pour les pays arabes" à l'occasion du Mondial-2022 a commenté l'émir, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, sur Twitter après la finale remportée par l'Argentine dimanche.



Le tournoi, le premier dans le monde arabe, "a permis aux peuples du monde de découvrir la richesse de notre culture et l'originalité de nos valeurs", s'est réjoui Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.



Il a félicité les finalistes, l'Argentine et la France, battue aux tirs au but (3-3 a.p., 4-2 t.a.b) et "remercié toutes les équipes pour leur magnifique jeu et les supporters qui les ont encouragées avec enthousiasme".