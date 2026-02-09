Libération

Chambre des conseillers : Ouverture du 10e Forum parlementaire international sur la justice sociale


Lundi 9 Février 2026

Les travaux de la 10e édition du Forum parlementaire international sur la justice sociale, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se sont ouverts, lundi au siège de la Chambre des conseillers à Rabat.

La séance d'ouverture de cette édition s'est déroulée en présence de responsables parlementaires, de représentants d'organisations internationales et d'institutions constitutionnelles nationales, ainsi que d'experts et d'académiciens.

Organisée en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental (CESE), l’édition de cette année est placée sous le thème de "La justice sociale dans un monde en mutation : la nécessité de politiques équitables pour des sociétés plus résilientes".

Le forum vise à favoriser une compréhension partagée des mutations mondiales et de leurs impacts sur la justice sociale, tout en soutenant l’élaboration de politiques sociales plus équitables et plus efficaces, à travers l’échange d’expériences et d’expertises.

Il ambitionne également de renforcer les rôles des Parlements dans l'orientation, l’accompagnement et l'évaluation des politiques sociales, de consolider la coopération parlementaire internationale et de favoriser l’échange de bonnes pratiques en matière d’équité et de protection sociale.


