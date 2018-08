Ayat Allah et Said Saber s’adjugent le championnat du Maroc de natation

Said Saber du Club Narjisse de natation (CNN) s'est adjugé le championnat du Maroc en eau libre, qui s’est déroulé, lundi à Bouregreg Marina de Salé à l’initiative de la Fédération Royale marocaine de natation (FRMN), alors que la victoire chez les dames est revenue à Ayat Allah El Anouar (FUS de Rabat).

Bouclant les 5000m en 43min45sec16/100è, Saber a devancé de quelques secondes Mathieu Mathy Ben Rahou de l’Association sportive de Salé (43 :50.41), tandis que la troisième place a été décrochée par le Fussiste Ali Hemri (45:45.10).

Saber s’est dit très content d’avoir remporté cette course "si difficile", notant que cette victoire est le fruit d’un long travail sérieux et d’une bonne stratégie de son entraîneur "qu’il a appliquée à la lettre".

Chez les dames, la jeune Ayat Allah a eu le dernier mot avec un chrono de 52 :26.77, suivie de sa coéquipière Taghrid Dahbani (52:39.56) et de Nada Jalal du Raja de Casablanca (53:56.16).

"La course était très difficile", a d’emblée fait savoir Ayat Allah, précisant que, pour réaliser son objectif, elle a dû faire avec la concurrence féroce mais également avec le contre courant.

Dans les compétitions par équipes, c’est le FUS de Rabat qui s’est imposé avec un score total de 115 points. Les deuxième et troisième places ont été décrochées respectivement par l'Association Douanière Marocaine et l’ASS.

Organisés en partenariat avec Fédération Royale marocaine de canoë kayak, les championnats du Maroc ont réuni lundi 55 nageurs et nageuses, représentant les différents clubs nationaux.