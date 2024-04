Botola Pro D1 : L’élan victorieux de l’ASFAR stoppé à Agadir

Le Hassania d’Agadir a surpris l’AS FAR, leader du championnat avec 64 point, en s’imposant à domicile sur le score de 2 buts à 1, vendredi lors de la 27e journée de la Botola Pro D1 de football.



Jalal Tachtach a ouvert le score pour les locaux dès la 3e minute de jeu, avant que Larbi Naji n’égalise pour les Militaires (9e). Kati Katulondi a donné l’avantage au Hassania à la 65e minute.



Les Militaires ont été réduits à dix après l’expulsion de Hatim Essaouabi (28e)

A l’issue de ce match, le Hassania d’Agadir grimpe à la 10e place avec 30 unités, tandis que l’AS FAR se maintient en tête du classement avec 64 points, soit quatre longueurs d’avance sur son poursuivant immédiat, le Raja de Casablanca qui a vu son match contre la Renaissance de Berkane reporté à une date ultérieure.



Pour ce qui est des deux autres rencontres disputées samedi, le Chabab Mohammedia s’est incliné à domicile face à l’Union Touarga sur le score de 2 buts à 0.

Les buts des visiteurs ont été inscrit par Mouad Addahak (45+1e) et Mohammed Yassir Zabiri (86e).



Quant à l’Olympic Safi et à l’Ittihad Tanger, ils se sont neutralisés (1-1), en match disputé au stade la Marche Verte de Safi.

Les locaux ont ouvert le score par le biais d’Abderrahmane Kassak (90+2e), tandis qu’Ismail Khafi (90+4e) a égalisé pour l’Ittihad de Tanger.



Vendredi en match d’ouverture de cette journée, la Jeunesse de Soualem, qui recevait au stade El Bachir à Mohammedia, a fait match nul avec le Mouloudia d’Oujda (0-0).

La 27e journée de la Botola devait se poursuivre dimanche avec les matchs FUS Rabat-Renaissance Zemamra, Moghreb Fès-Wydad Casablanca et Moghreb Tétouan-Youssoufia Berrechid.