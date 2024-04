Le cavalier Ali Al Ahrach remporte le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI

Le cavalier Ali Al Ahrach a remporté, dimanche, le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI du concours officiel de saut d'obstacles 3* de la Garde Royale, organisé du 26 au 28 avril à la carrière Hassan II au Méchouar à Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi.



Montant le cheval "Douglas Mail", Ali Al Ahrach s'est classé à la première place de cette épreuve, réservée aux chevaux de 1ère catégorie (1,45m), après un barrage, bouclant le parcours sans faute en 44sec 01/100è.



La deuxième position de cette épreuve, qui s'est déroulée en une seule manche, est revenue à El Ghali Boukaa sur "Chester N", qui a réalisé un chrono de 45sec 64/100è et 4 points de pénalité. Le cavalier Fouad Larhrissi, montant le cheval "Dean Martin", est arrivé troisième, après avoir bouclé le parcours en 83sec 56/100è et un point de pénalité.



Quant au cavalier Farid Amanzar, il s'est adjugé le Prix de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan.

Montant le cheval "Elvis Van Overis Z", Farid Amanzar a bouclé le parcours sans faute en 56sec 10/100è.



La deuxième place de cette épreuve est revenue à Sami Cherkaoui sur "Lamborghini TCS", qui a réalisé un sans-faute en 59sec 67/100è. Le lieutenant Saad Jabri sur "PK Stanstead" est, quant à lui, arrivé troisième avec également un sans-faute en 60sec 79/100è.



Organisé sous l'égide de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), le concours officiel de saut d’obstacles 3* de la Garde Royale, marqué par la tenue de 19 épreuves, a connu la participation des plus éminents cavaliers des clubs équestres nationaux affiliés à la FRMSE.