Al-Jazira franchit le cap d’entrée

Les Emiratis d’Al-Jazira, champions du pays hôte, ont battu mercredi les Néo-Zélandais d'Auckland City par 1 but à 0 au tour préliminaire du Mondial-2017 des clubs de football, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale où ils affronteront les Japonais d'Urawa Red Diamonds.

Al-Jazira, qui en est à sa première participation au Mondial des clubs, a réussi à prendre le dessus sur le détenteur du record de participations à ce tournoi (9 participations), grâce à un but de Romarinho à la 38è minute.

Le Wydad de Casablanca entrera en lice samedi face aux Mexicains de Pachuca (quarts de finale), alors que le tenant du trophée, le Real Madrid, entamera sa campagne dans une semaine contre le vainqueur d'Al-Jazira-Urawa (demi-finale).

Voici le programme de la compétition qui se déroule à Abou Dhabi et à Al-Aïn ((en heure GMT) : -- Samedi

Quarts de finale:

(13h00) Pachuca (MEX) - Wydad Casablanca (MAR)

(16h30) Al-Jazira (UAE) - Urawa Red Diamonds (JPN)

Mardi 12 décembre

1ère Demi-finale

(17h00) Gremio (BRA) - Pachuca (MEX) ou Wydad Casablanca (MAR)

Mercredi 13 décembre

2è Demi-finale

(17h00) Real Madrid (ESP) - Al-Jazira (UAE) ou Urawa Red Diamonds (JPN)

Samedi 16 décembre

(14h00) Match pour la 3e place

(17h00) Finale