Accueil chaleureux pour des Lions héroïques

Dans une ambiance festive et chaleureuse, les Marocains de tous bords se sont rassemblés en masse sur les 12 Km du trajet emprunté, de l'aéroport de Rabat-Salé à la Porte des Ambassadeurs, par le bus des Lions de l’Atlas qui ont regagné mardi le Royaume, après la prouesse historique réalisée durant le Mondial du Qatar.



Des personnes de tous les âges, dont des enfants, des jeunes et des femmes, sont venus de plusieurs villes et villages du Maroc accueillir les joueurs de l’équipe nationale du Maroc et fêter avec eux leur parcours exceptionnel au cours de cette Coupe du monde.



A cette occasion, plusieurs citoyens marocains, vêtus du maillot du Onze national et brandissant les drapeaux du Royaume, ont exprimé, au micro de M24, la chaîne d’information en continue de l’Agence MAP, leur immense joie et leur fierté de l’exploit sans précédent réussi par les poulains de Walid Regragui durant la grande messe du football mondial.



Fatima, une dame âgée venue de Ouazzane pour prendre part à cette cérémonie haute en couleurs, n'a pas hésité à exprimer haut et fort sa joie de l’exploit réalisé par ses "fils" qui ont hissé haut le drapeau marocain lors du Mondial.



Les Marocains du monde sont venus nombreux, eux aussi, prendre part à l'accueil de l'équipe nationale. "Ce sont des sentiments indescriptibles. Cette équipe nous a offert ce à quoi je ne m'attendais pas", s'est réjoui, à cet égard, un Marocain résidant en Allemagne.



Les enfants, à leur tour, étaient aux premières loges pour accueillir le Onze national. Youssef a exprimé sa joie et sa fierté en remerciant les Lions de l'Atlas qui ont "positionné le Maroc en demi-finale du Mondial".



"Tout Marocain ressent ce sentiment qui nous submerge, un sentiment qui n'a pas de limites", a dit, pour sa part, le jeune Mohamed, exprimant ses remerciements aux supporters marocains qui ont contribué à placer l'équipe nationale dans le carré d’or, en encourageant et soutenant avec passion les Lions de l'Atlas.



Les protégés de Walid Regragui ont surpris des adversaires redoutables, en démontrant leur férocité sur le terrain et leur soif de vaincre, a-t-il ajouté.



Les Lions de l’Atlas, auteurs d’un parcours historique lors de la Coupe du monde Qatar 2022, ont eu droit, mardi à Rabat, à un accueil triomphal par des milliers de supporters en effervescence, venus les acclamer et célébrer comme il se doit leur prestation héroïque qui restera dans les annales du football international.



Par Abderrahman Saji (MAP)