Abdeljabar Ouzahra n’est plus

Le journaliste sportif Abdeljabar Ouzahra, l’un des membres de la rédaction du journal “Al Mountakhab” et une des figures emblématiques de la presse sportive nationale, est décédé jeudi à l’âge de 77 ans, suite à une maladie soudaine contractée trois jours avant sa mort survenue après son transfert à l’hôpital, apprend-on auprès de sa famille.

Feu Ouzahra était connu pour son dévouement et son action en faveur du journalisme et des différentes causes sportives. Le défunt était une référence au sein du journal “Al Mountakhab” grâce à sa parfaite maîtrise des événements sportifs à l’échelle nationale. Il était considéré comme une “mémoire” du journal et du sport national et l’un de ses gardiens les plus fidèles. Les obsèques devaient avoir lieu, après la prière du vendredi, au cimetière de Hay Riad à Rabat.

En ces douloureuses circonstances, « Libé Sport » présente ses condoléances les plus attristées à la famille du regretté.

Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.