18 laboratoires privés autorisés à faire le test PCR

L' Institut national d'hygiène, relevant du ministère de la Santé, vient de publier la liste des laboratoires privés autorisés à faire le test PCR de dépistage du Covid-19 dans les différentes régions du Royaume. Il s'agit de 18 laboratoires privés répartis sur 5 régions: 8 à Casablanca-Settat, 4 à Fès-Meknès, 3 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, deux à Rabat-Salé-Kénitra et un laboratoire à Agadir. Le ministère de la Santé avait souligné qu'en vertu de la circulaire n°44 du 4 juin 2020, la participation des laboratoires privés d’analyses de biologie médicale doit se faire conformément aux exigences d’un cahier des charges qui fixe les conditions techniques auxquelles doit répondre un laboratoire de diagnostic du Covid19 par la technique qRT-PCR.



Appel au respect de la procédure de gestion des cas de contamination en milieu scolaire



Le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé au respect strict de la procédure de gestion des cas d'infection au coronavirus (Covid-19) en milieu scolaire dans les établissements d'enseignement public et privé et les missions étrangères, mise en place en coordination avec les autorités compétentes. Dans une circulaire adressée aux directeurs des Académies régionales de l'éducation et de la formation (AREF), aux directeurs provinciaux et aux directeurs des établissements d'enseignement public et privé, le ministère a précisé qu'il s'agit d'une série de mesures et de procédures qui doivent être entreprises et respectées en cas de confirmation d'un cas de contamination parmi les élèves, le corps professoral ou le cadre administratif. Il a, dans ce sens, appelé les directeurs des établissements d'enseignement au respect strict de cette procédure et à accorder une grande importance à ce sujet, afin de prévenir la propagation de la pandémie en milieu scolaire et protéger les élèves et les cadres pédagogiques et administratifs des établissements d'enseignement, tout en avisant la direction provinciale dès qu'un cas est déclaré.