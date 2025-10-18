Youssef Amrani réitère à Washington l’engagement du Maroc à faire du numérique un levier de développement socio-économique et d'intégration des jeunes

L'ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a réaffirmé, mercredi à Washington, la détermination du Maroc à faire du numérique un levier de développement socio-économique et d'intégration des jeunes, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Intervenant lors d’une rencontre de haut niveau organisée par le Centre pour la cyberdiplomatie et le leadership à la prestigieuse Université George Washington, M. Amrani a souligné que la transformation numérique au Maroc n'est pas un simple slogan, mais un "choix souverain et structurant au service du citoyen".



Devant un parterre de politiciens, d’universitaires et d’acteurs du secteur américain des technologies, réunis à l’occasion de cette rencontre placée sous le thème "Cybersécurité, intelligence artificielle et gouvernement numérique : la vision du Maroc pour la jeunesse et l’avenir", le diplomate marocain a relevé que ce choix souverain du Royaume s’inscrit dans la vision de SM le Roi, qui a appelé, dans Son dernier discours à l’occasion de l'ouverture de la première session de la 5ème année législative, à un véritable enracinement de la culture du résultat, reposant sur la collecte de données de terrain précises et l'utilisation des technologies numériques.



A cet égard, il a évoqué la stratégie "Maroc digital 2030" destinée à moderniser l’économie nationale, à renforcer l’efficacité des services publics et à créer de nouvelles opportunités pour la jeunesse, expliquant qu’elle ambitionne de porter la contribution de l’économie numérique à 6% du PIB national et de générer 240.000 emplois qualifiés d’ici 2030, notamment au profit des jeunes et des femmes.



L’ambassadeur a insisté également sur l’importance du capital humain comme élément clé de cette transformation, précisant que le Royaume vise à former 100.000 jeunes aux métiers du numérique chaque année tout en généralisant les classes numériques, y compris dans les zones rurales, pour toucher plus de 30.000 élèves d’ici 2026.



"Notre objectif est clair : faire du digital un outil d’égalité des chances et de cohésion sociale", a-t-il affirmé, faisant remarquer que le leadership numérique du Maroc dépasse le cadre des réformes internes et s'impose comme un axe central de sa diplomatie multilatérale et bilatérale.



Abordant les relations entre le Maroc et les Etats-Unis, M. Amrani a qualifié la coopération bilatérale dans le domaine numérique de partenariat fondé sur la confiance, la stabilité et des valeurs partagées, mettant en avant l’intérêt croissant des agences économiques américaines pour investir dans le cloud et les data centers au Maroc.



Cette rencontre a été marquée par la participation de chercheurs universitaires, de hauts responsables du gouvernement américain, de membres du Congrès ainsi que d'experts en technologies émergentes.