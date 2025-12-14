La 2ème édition du Rabat International Fashion Fair célèbre le Caftan marocain

La deuxième édition du Rabat International Fashion Fair (RBTIFF) s’est tenue samedi à Rabat, en présence de nombreuses personnalités de divers horizons, de créateurs et de passionnés de mode, marocains et étrangers.



Placée sous le thème "Voyager le monde à travers la mode", le RBTIFF célèbre cette année la reconnaissance du caftan marocain par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel, symbole de l’âme du Maroc, de son Histoire et de la richesse de son artisanat.



Dans cette édition, le Maroc se dévoile à travers une scène contemporaine et vibrante, portée par des créateurs qui réinventent l’héritage tout en préservant l’essence de cette tunique traditionnelle.



Le défilé a rassemblé cette année des créateurs et des institutions issus de plusieurs continents, offrant un panorama riche, engagé et inspirant, avec la participation de designers marocains et étrangers venus d’Espagne, de Serbie, de France, de Tunisie, d’Angleterre et du Danemark.



Dans une déclaration à la presse, la fondatrice du RBTIFF Imane Belmkaddem a indiqué que ce concept, né en Suède, vise à faire rayonner la capitale marocaine tout en créant une diplomatie culturelle à travers la mode.



Malgré sa portée internationale et la participation de créateurs de renom des quatre coins du monde, cet événement constitue également une occasion de mettre en lumière le savoir-faire marocain, a-t-elle précisé, ajoutant que cette édition est particulièrement spéciale, car elle célèbre la reconnaissance du caftan marocain comme patrimoine immatériel mondial de l’UNESCO.



De son côté, le designer espagnol Tristan Ramirez a souligné que sa collection à cette édition se distingue par ses couleurs vives, relevant que le défilé inclut également une touche marocaine, à travers des babouches traditionnelles très colorées, parfaitement en accord avec son univers chromatique.



Cet événement unique au Maroc, qui fait de la mode un langage universel et un trait d’union entre les cultures, a pour mission de réunir les arts, les identités et les savoir-faire pour créer un espace international de création, de dialogue et de prestige.