La 2ème édition du Rabat International Fashion Fair célèbre le Caftan marocain


Libé
Dimanche 14 Décembre 2025

La 2ème édition du Rabat International Fashion Fair célèbre le Caftan marocain
Autres articles
La deuxième édition du Rabat International Fashion Fair (RBTIFF) s’est tenue samedi à Rabat, en présence de nombreuses personnalités de divers horizons, de créateurs et de passionnés de mode, marocains et étrangers. 
 
Placée sous le thème "Voyager le monde à travers la mode", le RBTIFF célèbre cette année la reconnaissance du caftan marocain par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel, symbole de l’âme du Maroc, de son Histoire et de la richesse de son artisanat.
 
Dans cette édition, le Maroc se dévoile à travers une scène contemporaine et vibrante, portée par des créateurs qui réinventent l’héritage tout en préservant l’essence de cette tunique traditionnelle.
 
Le défilé a rassemblé cette année des créateurs et des institutions issus de plusieurs continents, offrant un panorama riche, engagé et inspirant, avec la participation de designers marocains et étrangers venus d’Espagne, de Serbie, de France, de Tunisie, d’Angleterre et du Danemark.
 
Dans une déclaration à la presse, la fondatrice du RBTIFF Imane Belmkaddem a indiqué que ce concept, né en Suède, vise à faire rayonner la capitale marocaine tout en créant une diplomatie culturelle à travers la mode.
 
Malgré sa portée internationale et la participation de créateurs de renom des quatre coins du monde, cet événement constitue également une occasion de mettre en lumière le savoir-faire marocain, a-t-elle précisé, ajoutant que cette édition est particulièrement spéciale, car elle célèbre la reconnaissance du caftan marocain comme patrimoine immatériel mondial de l’UNESCO.
 
De son côté, le designer espagnol Tristan Ramirez a souligné que sa collection à cette édition se distingue par ses couleurs vives, relevant que le défilé inclut également une touche marocaine, à travers des babouches traditionnelles très colorées, parfaitement en accord avec son univers chromatique.
 
Cet événement unique au Maroc, qui fait de la mode un langage universel et un trait d’union entre les cultures, a pour mission de réunir les arts, les identités et les savoir-faire pour créer un espace international de création, de dialogue et de prestige.


Lu 35 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 10 Décembre 2025 - 13:00 Deux Marocains distingués lors de la 10e édition du concours “IRead” à Dhahran

Mardi 9 Décembre 2025 - 17:30 Le safran de Taliouine, l’or rouge aux multiples vertus

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS