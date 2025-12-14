Puneet Talwat : Grâce aux Initiatives Royales, le Maroc conforte son leadership en Afrique

Grace aux Initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc conforte son leadership sur le continent africain, a affirmé l’ancien ambassadeur américain à Rabat, Puneet Talwat.



"Le Maroc assume son statut de leader en Afrique grâce à des initiatives telles que l'Initiative Royale visant à favoriser l'accès des Etats du Sahel à l'océan Atlantique et le projet du Gazoduc Africain Atlantique", a souligné M. Talwat lors d’un panel organisé dans le cadre de la 14e édition de la Conférence internationale annuelle "The Atlantic Dialogues" du Policy Center for the New South.



Le Royaume, véritable "porte d’entrée" vers le continent, est perçu en Afrique comme un modèle à suivre, a-t-il noté, relevant que ce leadership a érigé le Maroc en partenaire stratégique de premier plan pour les Etats-Unis et acteur respecté et écouté à l’échelle continentale.



Ce statut confère aussi au Royaume une capacité singulière à tisser des partenariats efficaces, notamment avec les Etats-Unis, a fait observer l’ancien diplomate, mettant en avant la valeur ajoutée du partenariat Maroc-USA en Afrique.



"En œuvrant ensemble, nous avons pu accomplir de très grandes avancées", s’est-il félicité, ajoutant que cette convergence stratégique entre Rabat et Washington s’inscrit dans le cadre d’une relation historique très profonde.



"Le Maroc est le plus ancien ami des Etats-Unis”, a-t-il rappelé, notant que ce partenariat maroco-américain est fondé sur la confiance et la constance, en plus des "liens humains durables".



L’excellence des relations entre le Maroc et le Etats-Unis s’est également manifestée récemment au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, lors de l’adoption de la résolution 2797 sur le Sahara marocain, a-t-il poursuivi, estimant qu’il s’agit d’une illustration de la qualité de la coordination entre les deux pays sur les grandes questions de paix et de stabilité internationales.



L’ancien ambassadeur US a, par ailleurs, salué l’engagement constant du Royaume en faveur de la stabilité régionale, rappelant que le Maroc œuvre, à travers ses initiatives africaines, à promouvoir une vision de co-développement, de coopération Sud-Sud et de sécurité partagée.



Il a également tenu à exprimer son attachement personnel au Maroc, évoquant la richesse de sa culture et la profondeur de ses relations humaines, se disant convaincu que le partenariat maroco-américain continuera de se renforcer.