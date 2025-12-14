Participation distinguée du Groupe OCP aux travaux de la 7e Assemblée des Nations unies pour l'environnement

Contribution aux débats sur des systèmes alimentaires durables, la gestion des sols et de l’eau, la gouvernance des nutriments et la résilience climatique

Le Groupe OCP a signé une participation distinguée à la septième session de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement (ANUE-7), qui s'est tenue du 8 au 12 décembre, au siège du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) à Nairobi, sous le thème " Faire progresser des solutions durables pour une planète résiliente".Une semaine durant, le Groupe OCP s’est associé à des représentants de gouvernements, d’organisations internationales, du monde académique, de la société civile et du secteur privé pour promouvoir des solutions collectives face aux défis environnementaux mondiaux.Le Groupe OCP a activement contribué aux débats mondiaux sur l’avenir des systèmes alimentaires durables et résilients, la gestion des sols et de l’eau, la gouvernance des nutriments ainsi que la résilience climatique en mettant à profit son expertise scientifique et son expérience de terrain auprès des agriculteurs, notamment en Afrique.Intervenant lors d’une rencontre de haut niveau organisée sous le thème « Favoriser la résilience : solutions multipartites », Meriem El Asraoui, Chief Global Affairs Officer au Groupe OCP, a souligné que la résilience ne se veut pas un concept abstrait mais une nécessité opérationnelle, mettant en avant l’importance de développer des solutions accessibles, abordables et fondées sur la science, à même de produire un impact concret et à grande échelle sur le climat, la biodiversité, la protection de l’environnement et le développement économique.Soulignant la transformation du Groupe OCP en tant que partenaire guidé par la science où la durabilité stimule l'innovation et la compétitivité, Mme El Asraoui a rappelé que le Groupe a d’ores et déjà atteint son objectif de couvrir 100% de ses besoins en eau par des sources non conventionnelles dès le début de l’année 2025, rapporte la MAP.Elle a également cité les autres engagements majeurs du Groupe : atteindre 100% d’énergie propre d’ici 2027, développer l’hydrogène et l’ammoniac verts pour fournir des nutriments et de l’énergie abordables et respectueux du climat, et parvenir à la neutralité carbone totale d’ici 2040.Mme El Asraoui a fait savoir que le Groupe OCP a procédé à l’analyse de plus de 50 millions d’hectares de sols et déployé des programmes de sensibilisation soutenant plus de quatre millions de petits exploitants, notant que le Groupe accompagne ces agriculteurs dans l’adoption de pratiques personnalisées, respectueuses du climat et bénéfiques pour la biodiversité. Grâce à sa collaboration avec ses partenaires, il a également mobilisé des financements et permis aux agriculteurs de participer aux marchés du carbone, couvrant déjà 170.000 hectares.Et la responsable d'ajouter que l’équité doit rester au cœur de la résilience, en valorisant les jeunes, les femmes et les communautés vulnérables, d'où l’importance de mettre en place des partenariats politique, scientifique, financier et d'innovation en vue de déployer des solutions qui conviennent aux pays du Sud.Par ailleurs, le Groupe OCP a coorganisé un événement parallèle de haut niveau sous le thème " Innover pour la résilience climatique", en étroite collaboration avec la mission permanente du Maroc auprès de l’ONU-Environnement, le Costa Rica et le CGIAR.Intervenant à cette occasion, Leonardus Vergütz, Chief Scientific Officer d’OCP Nutricrops, a souligné que le sol constitue le point de départ de la résilience climatique, avant de démontrer comment des solutions intelligentes en matière de nutriments, la restauration des sols et une approche personnalisée fondée sur la science peuvent renforcer la résilience des champs, soutenir les communautés rurales et consolider les systèmes alimentaires dans les pays du Sud.Pour sa part, le directeur de la coopération, du partenariat et de la communication au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, Rachid Firadi, a souligné que l’investissement dans la santé des sols constitue une priorité pour l’adaptation climatique et une voie d’atténuation particulièrement rentable lorsqu'elle est associée à une utilisation efficace et fondée sur la science des nutriments, notant que la résilience des systèmes alimentaires dépend non seulement de l’innovation et du financement, mais surtout de la manière dont les sols sont gérés.Dans ce cadre, il a relevé que, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc déploie une approche intégrée terre-eau-nutriments à travers la Stratégie nationale de développement durable 2035, le Plan national de l’eau 2050, le Programme national d’eau potable et d’irrigation, la stratégie Génération Green 2030 ainsi que diverses initiatives de préservation et de cartographie des sols afin d'orienter les stratégies en matière de nutriments.Il a noté que ces efforts portent leurs fruits, le pays ayant modernisé ses périmètres irrigués grâce à des technologies de capteurs, développé le semis direct et accompagné les agriculteurs dans l’adoption de pratiques durables.Il a en outre souligné que le programme Al Moutmir du Groupe OCP réalise des diagnostics de sols à grande échelle et propose des recommandations personnalisées en engrais, contribuant à la mise en oeuvre de la résolution 14 de l’UNEA-6, rappelant que le Maroc poursuit son leadership régional à travers l’Initiative Adaptation de l’agriculture africaine.Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur l’agriculture durable, la restauration des terres, la gestion intelligente de l’eau, les pratiques circulaires en matière de nutriments ainsi que sur des modèles de financement public-privé innovants. Ces thématiques s’inscrivent pleinement dans l’esprit de l’UNEA-7, qui appelle à des solutions inclusives, bénéfiques pour la nature et facilement évolutivesFort de ses initiatives menées à l’échelle du continent africain allant de l’agriculture carbone et de la cartographie des sols à grande échelle à l’agriculture régénérative et aux solutions sur mesure pour la santé des sols, le Groupe OCP a mis en avant son rôle essentiel dans le déploiement de pratiques agricoles durables et résilientes.Ces deux événements de haut niveau ont été marqués par la présence de ministres, d'ambassadeurs, de scientifiques de renommée internationale, ainsi que de partenaires des Nations unies et d'acteurs du secteur privé, tous engagés à mener une action climatique mesurable, évolutive et ancrée dans les communautés.Le Groupe OCP a, à cette occasion, mis à profit son expertise scientifique et ses solutions concrètes au service d’une transition juste et résiliente, ancrée dans le leadership africain et alignée sur les objectifs climatiques mondiaux.