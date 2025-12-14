Dinos Alive ouvre ses portes à Casablanca, pour un voyage immersif au cœur de la préhistoire

L’exposition Dinos Alive accueille depuis le vendredi 12 décembre ses premiers visiteurs à Casablanca, au centre commercial Sela Park, pour une immersion unique dans la préhistoire.



Véritable phénomène mondial ayant déjà séduit plus d’un million et demi de personnes, l’exposition arrive pour la première fois au Maroc, offrant aux familles, aux écoles et aux passionnés de sciences une plongée fascinante dans l’ère des dinosaures.



Coproduite par Exhibition Hub, leader mondial des expériences culturelles immersives, et Fever, la première plateforme internationale de découverte d’expériences, l’exposition transforme Sela Park Casablanca en un véritable monde préhistorique.



Présentée dans de grandes métropoles autour du globe, Dinos Alive a bâti sa réputation sur sa manière d’allier divertissement immersif et vulgarisation scientifique. Avec son installation à Casablanca, la ville rejoint désormais le réseau international des destinations ayant accueilli ce concept acclamé, confirmant l’intérêt croissant de la région pour les expériences culturelles immersives.



Le parcours emmène les visiteurs à travers plusieurs univers immersifs qui reconstituent les environnements dans lesquels évoluaient les dinosaures. Dès les premières minutes, le public se retrouve face à plus de 40 dinosaures animatroniques articulés, du T-Rex au Vélociraptor, en passant par le Stégosaure ou l’Ankylosaure , animés avec un réalisme saisissant.



Pensée comme une déambulation libre, la scénographie donne l’impression de progresser au cœur de forêts primitives, de terrains volcaniques ou d’habitats propres à différentes périodes géologiques.



La visite se poursuit dans un aquarium virtuel immersif entièrement dédié aux prédateurs marins du Mésozoïque. Grâce à des projections panoramiques à 360°, cette salle transporte les visiteurs dans les profondeurs des océans anciens et offre une rencontre impressionnante avec le Mosasaurus dans un décor sous-marin hyperréaliste.



Des installations pédagogiques, des contenus scientifiques mis à jour et un espace interactif réservé aux plus jeunes, où ils peuvent s’initier à la découverte de fossiles, complètent l’expérience pour en faire un parcours instructif autant que sensoriel.



Un événement spectaculaire, ludique et familial



S’adressant à tous les âges, Dinos Alive propose un voyage unique à travers des paysages préhistoriques reconstitués. La combinaison d’une scénographie immersive et de technologies animatroniques avancées permet d’offrir un environnement à la fois impressionnant visuellement et riche scientifiquement.



Les zones interactives, notamment l’espace de fouilles destiné aux enfants, ont été conçues en collaboration avec des spécialistes de l’éducation afin d’accueillir efficacement les groupes scolaires et de soutenir l’apprentissage hors de la salle de classe.



Qu’il s’agisse d’une sortie en famille, d’un projet pédagogique ou d’une exploration naturelle et scientifique, l’exposition fait renaître la fascination éternelle pour les dinosaures avec un niveau de réalisme rarement égalé, stimulant la curiosité et l’imaginaire de toutes les générations.