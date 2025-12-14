Omar Hilale : La coopération Sud-Sud, un axe stratégique de la Diplomatie Royale

La coopération Sud-Sud constitue un axe stratégique de la Diplomatie Royale, a souligné, samedi à Rabat, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale, précisant que le développement du Royaume est indissociable de celui de son environnement régional.



Intervenant lors d’un panel Intitulé "Partenariats transatlantiques Nord-Sud : Entre attentes et réalités" dans le cadre de la 14e édition de la Conférence internationale annuelle "The Atlantic Dialogues" du Policy Center for the New South, M. Hilale a affirmé que le Maroc, de par sa position à la croisée des chemins entre l'Atlantique, la Méditerranée, l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et les Amériques, joue un rôle pionnier en matière de coopération internationale, notamment Sud-Sud.



A cet égard, le diplomate marocain a plaidé pour un changement de paradigmes dans les relations économiques internationales, jugeant indispensable que le Sud puisse accéder à ses propres possibilités de développement, notamment à travers le co-financement, la participation aux projets, le transfert de technologies et l’accès équitable aux marchés.



Il a, dans ce sens, appelé à dépasser le modèle économique qui relègue le Sud à un simple rôle d’exportateur de matières premières, citant à titre d’exemple le Maroc, qui transforme désormais son phosphate en engrais et produits chimiques et exporte son savoir-faire dans le cadre de la coopération Sud-Sud.



Cette coopération "gagnant-gagnant", qui vise à réaliser un développement porteur de sécurité et de prospérité, se reflète également dans l’Initiative lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, a-t-il fait observer, ajoutant que le Maroc, grâce à ses infrastructures portuaires, ferroviaires et autoroutières, est devenu un hub pour le développement des pays du Sahel et de la côte atlantique africaine.



L'ambassadeur a aussi mis en avant la dimension technologique et de partage de cette coopération, en évoquant le "Hub Morocco Digital for SustainableDevelopment" (D4SD), lancé en droite ligne de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans l'optique d’accélérer la transformation numérique en Afrique et dans la région arabe.



Cette initiative stratégique, a-t-il précisé, positionne le Maroc comme catalyseur régional et continental de la transformation digitale inclusive et durable au service des pays africains et arabes.



Ce panel s'est penché aussi sur la manière de réconcilier les attentes du Sud avec les réalités et les intérêts stratégiques du Nord, afin de construire des partenariats plus solides dans un monde multipolaire.

