Youssef Amrani : Le Maroc oeuvre à unifier les visions autour d’intérêts communs et de valeurs partagées


Dimanche 14 Décembre 2025

Le Maroc, fort de son action et de ses initiatives ambitieuses, œuvre à unifier les visions autour d’intérêts communs et de valeurs partagées afin de relever les défis économiques et sociaux, a affirmé, samedi à Rabat, l’ambassadeur du Royaume aux Etats-Unis, Youssef Amrani.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa participation à la 14e édition de la Conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South "The Atlantic Dialogues", M. Amrani a souligné que le Royaume est désormais reconnu comme un partenaire majeur, à la faveur d’une politique étrangère proactive, d’expériences réussies et d’initiatives novatrices.

Commentant les différentes discussions tenues lors de ce conclave, le diplomate a relevé que l’ensemble des personnalités politiques et des experts présents ont mis en exergue le rôle de premier plan du Maroc en matière de coopération Sud-Sud, citant notamment l’Initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique, saluée pour son ambition et sa portée continentale.

Selon lui, le dynamisme du modèle marocain puise sa force dans la profondeur des réformes entreprises dans les domaines économique et social. Il a, dans ce sens, estimé que cette trajectoire constitue un facteur de solidité et de crédibilité dans le renforcement des partenariats.

Dans la même veine, M. Amrani a souligné l’importance des prochaines échéances sportives, relevant qu’elles permettront de mettre en relief le rôle du Maroc dans la promotion d’une action positive et fédératrice, notamment au niveau de l'Afrique.

Il a, par ailleurs, relevé que la présence marocaine sur le continent ne se limite pas au seul niveau gouvernemental, mettant en exergue le rôle clé du secteur privé dans le renforcement des relations commerciales, économiques et financières à l'échelle continentale.


