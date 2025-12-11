A 91 ans, Judi Dench peut toujours réciter Shakespeare malgré des troubles de la mémoire

L'actrice britannique Judi Dench, mondialement connue pour son rôle de "M", la patronne de James Bond, a raconté dans des interviews qu'elle pouvait encore réciter Shakespeare mais qu'elle souffrait de pertes de mémoire et n'y voyait quasiment plus.



Judi Dench, qui fête mardi ses 91 ans, est l'une des actrices anglaises les plus titrées, avec un Oscar, deux Golden Globes, dix Baftas et de multiples récompenses théâtrales.

En 2022 encore, elle était nominée pour un Oscar.



Dans une interview au magazine Radio Times publiée dimanche, cette grande amoureuse de Shakespeare a expliqué être chanceuse de se souvenir de longs passages de ses pièces.

"Mais je ne me souviens pas de ce que je dois faire le lendemain", a poursuivi celle qui a été l'une des plus grandes interprètes de Lady Macbeth.



Judi Dench n'a en revanche pas perdu son sens de l'humour. Si elle croisait Shakespeare, elle lui demanderait: "Ecrivez-vous une autre pièce ? Y a-t-il un rôle pour moi ? Une vieille dame assise dans un coin qui prononce un joli discours à un moment donné, pas trop long".

Elle a aussi expliqué perdre la vue. Elle voit les personnes à côté d'elle comme si elles étaient "dans le brouillard". L'actrice ne peut plus regarder la télévision et doit se contenter de l'écouter. "C'est un crève-coeur", dit-elle.



En 2012, elle a révélé que de graves problèmes de vue causés par une dégénérescence maculaire l'obligeaient à se faire lire les scénarios.



Lors d'une interview sur la télévision ITV début décembre, Judi Dench a expliqué qu'elle ne voyait "plus rien". "Je ne peux pas lire", a-t-elle également admis.

En 2023 déjà, elle avait attribué sa retraite du monde du cinéma à sa maladie.



