Youssef Al-Dubaï : Le Maroc, acteur clé du renforcement des initiatives internationales pour la paix et le développement

Le Maroc s’acquitte d’un rôle clé dans le renforcement des initiatives internationales et régionales visant à instaurer la paix, la sécurité et le développement, a souligné mardi à Marrakech, le secrétaire général adjoint aux affaires politiques de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Youssef Al-Dubaï.



Intervenant lors de la séance d’ouverture du "Dialogue afro-arabe-islamique sur la démocratie, la paix et la sécurité", organisé dans le cadre de l’événement "Marrakech, capitale de la jeunesse du monde islamique 2025", M. Al-Dubaï a mis en avant l’intérêt constant accordé par le Royaume au dialogue entre États, peuples, civilisations et cultures.



Il a salué, à cet égard, le soutien continu du Maroc aux efforts de l’OCI dans différents domaines, contribuant à renforcer l’action islamique commune et à promouvoir la solidarité entre les États membres.



M. Al-Dubaï a indiqué que cette rencontre se tient dans un contexte international et régional particulièrement complexe, marqué par des défis croissants et des transformations rapides ayant des répercussions directes sur la paix, la sécurité et le développement, exprimant, dans ce sens, une vive inquiétude face à la tendance croissante à entraîner les jeunes dans les conflits, la violence et l’extrémisme.



Il a, par ailleurs, souligné, que les jeunes, porteurs d’énergies créatives, de visions renouvelées et d’un fort potentiel de transformation positive, constituent la pierre angulaire de toute stratégie visant à renforcer la paix, la sécurité et la stabilité.



M. Al-Dubai a également appelé à renforcer les dispositifs de prévention et de sensibilisation, à protéger les jeunes par l’éducation, à leur garantir des opportunités socioéconomiques dignes, à développer un discours médiatique et culturel responsable promouvant les valeurs de dialogue et de modération, ainsi qu’à approfondir la coopération régionale et internationale et à faire évoluer les politiques de protection et de participation des jeunes aux efforts de paix et de développement durable.



Pour sa part, le représentant du Forum de la coopération islamique pour la jeunesse, Mohamed Mahdi, a insisté sur le rôle déterminant des jeunes dans la consolidation de la paix et de la stabilité, appelant à les associer aux processus décisionnels et à leur fournir les mécanismes nécessaires pour transformer leur voix en force de proposition effective.



Il a expliqué que ce dialogue, qui constitue une plateforme interactive permettant aux jeunes d’échanger leurs expériences et de proposer des solutions innovantes pour la paix, intervient dans un contexte où de nombreux pays islamiques font face à des défis majeurs, rendant les jeunes particulièrement vulnérables et exposés à l’instabilité.



De son côté, le directeur des activités de "Marrakech, capitale de la jeunesse du monde islamique 2025", Mohamed Ouziane, a relevé que les thématiques du dialogue, démocratie, paix et sécurité, suscitent un vif intérêt auprès des jeunes, qui cherchent à comprendre les liens entre ces dimensions et leur contribution au développement et au bien-être collectif.



Il a ajouté que ce dialogue s’inscrit en cohérence avec la vision globale du Maroc en matière de coopération Sud-Sud, notamment à travers "l’Initiative Atlantique", lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui ouvre des perspectives stratégiques pour l’intégration économique des pays du Sahel.



M. Ouziane a également mis en avant les initiatives Royales majeures dans les domaines religieux et humanitaires, dont la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, l’Institut Mohammed VI pour la formation des imams, morchidines et morchidates, ainsi que les programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes africains, devenus une référence régionale en matière de promotion des valeurs de modération et de renforcement des capacités des jeunes et de leur participation dans les efforts de paix et de développement.



Pour sa part, le représentant de la Ligue des États arabes, Badr Souilah, a affirmé que ce forum constitue un espace de réflexion autour des grandes questions auxquelles sont confrontés les pays de la région, de manière à préserver la stabilité, à consolider la sécurité et à bâtir une démocratie conforme aux spécificités culturelles et identitaires du monde arabe et islamique.



Il a estimé que la tenue du forum à ce moment précis "reflète une prise de conscience profonde de la nécessité d’un nouveau discours sur la paix, la stabilité et la démocratie, fondé sur une vision lucide, nourrie des leçons du passé, en phase avec les réalités du présent et tournée vers l’avenir, sans s’éloigner des besoins, des droits et des aspirations des peuples arabes et islamiques".



Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce dialogue, organisé sur trois jours, vise à renforcer la participation des jeunes aux processus décisionnels démocratiques, à consolider la paix et la sécurité, et à approfondir la coopération entre pays islamiques, arabes et africains dans les domaines de la paix et du développement durable.



Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la communication), en partenariat avec le Forum de la jeunesse de la coopération islamique et la Ligue des États arabes, cette rencontre constitue une plateforme pratique et scientifique dédiée à la réflexion collective pour une démocratie inclusive, une paix durable et un développement fondé sur l’équité, la dignité et la stabilité.



Le programme prévoit trois sessions thématiques axées sur "La jeunesse et la participation au processus décisionnel pour la promotion de la sécurité, de la démocratie et de la stabilité", "Le rôle des jeunes dans la prévention de l’extrémisme et la promotion de la culture de paix" et "les partenariats et alliances de jeunesse pour une paix durable".