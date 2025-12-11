Agadir à l'heure du 21ème du Festival international Cinéma et Migrations

La 21ème édition du Festival international Cinéma et Migrations s'est ouverte lundi soir à Agadir, en présence d'une pléiade de personnalités du monde du cinéma et de la culture.



Initié par l'Association "L’initiative culturelle", cet événement qui se poursuivra jusqu'au 13 courant comporte la projection, en compétitions officielles, de huit longs métrages et autant de courts métrages, ayant pour thème le phénomène des migrations.



La cérémonie d'ouverture de cette manifestation a été marquée notamment par la présentation des membres des jurys du festival ainsi que des hommages appuyés rendus au réalisateur et producteur belgo-marocain, Nabil Ben Yadir, au producteur et réalisateur marocain Fouad Challa et à la Franco-sénégalaise, Rama Yade, directrice Afrique et senior fellaw Europe de l'Atlantique Council à Washington.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association "L’initiative culturelle", Driss Moubarek, a indiqué que cette édition qui connaît la participation d'une série d’œuvres cinématographiques représentant plusieurs pays en plus du Maroc, continue à promouvoir le cinéma de l'immigration et de l'immigré, sa principale vocation.



Et d'ajouter que le festival promet une programmation riche et variée, comportant des projections de films en compétition au cinéma Sahara, et hors compétitions au cours de soirées Ciné-plage destinées au grand public au bord de l’emblématique baie d’Agadir, des rencontres artistiques et culturelles, des ateliers thématiques et des conférences sur des thèmes divers liés au 7ème art et aux enjeux migratoires.



L’évaluation de la sélection des films longs métrages est dévolue à un jury présidé par le romancier et diplomate Abdelkader Chaoui, avec pour membres: la réalisatrice et productrice malgache, Maéva Ranaïvojaona, le réalisateur et scénariste angolais Dom Pedro, le réalisateur et producteur marocain, Hamid Basket, et le réalisateur, producteur et scénariste brésilien, Sérgio Tréfaut.



Cette année, le festival qui accueille l'Angola comme pays invité d'honneur, instaure un prix portant le nom de Paulin Soumanou Vieyra, cinéaste et critique béninois (1925-1987). La distinction sera décernée par un jury de critiques de cinéma présidé par Mohammed Chouika, assisté d’Ahmed Sijilmassi et Abdelkrim Wakrim.



Dans la catégorie des courts métrages, le jury est présidé par la réalisatrice angolaise, Pocas Pascoal, et avec comme membres: la journaliste et militante de la culture amazighe, Amina Bencheikh, et le journaliste et acteur, Lahoucine Echaabi.



Cette manifestation artistique dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence notamment du wali de la région de Souss-Massa gouverneur de la préfecture d'Agadir-Ida-Outanane, Saïd Amzazi, est organisée en partenariat avec la Wilaya de Souss-Massa, le Conseil régional, le Conseil préfectoral d’Agadir, la Commune urbaine de la ville, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger et le Centre cinématographique marocain avec l’appui de plusieurs autres partenaires publics et privés.