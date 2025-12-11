Services marchands non financiers : Optimisme prudent des chefs d’entreprise pour la fin de l’année

Les patrons des entreprises opérant dans les secteurs des services marchands non financiers s’attendent à une hausse de l’activité au cours des trois derniers mois de 2025, selon le Haut-commissariat au plan (HCP).



Les anticipations de ces derniers pour le dernier trimestre de l’année 2025, révèlent une augmentation de l’activité globale selon 50% d’entre eux, et une baisse selon 19%, a affirmé l’institution publique.



Les résultats de l’enquête de conjoncture réalisée par le HCP au titre du quatrième trimestre 2025 auprès des entreprises relevant de ce secteur suggèrent que ces anticipations seraient dues à la hausse de l’activité prévue dans les branches des «Transports terrestres et transport par conduite», des «Activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes», de l’«Entreposage et services auxiliaires des transports» et des «Activités d'architecture et d'ingénierie, activités de contrôle et analyses techniques».



Ces anticipations trouvent aussi leur justification dans la baisse de l’activité anticipée dans les branches des «transports par eau» et des «Activités de location et location-bail», souligne le Haut-commissariat dans une note d’information.



D’après l'organisme chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc, « 38% des chefs d’entreprise de ce secteur prévoient une augmentation de la demande, et 23% une baisse ».



A noter que 26% des patrons anticipent une hausse des effectifs employés et 57% déclarent s’attendre à une stabilité.



Pour bien comprendre les appréciations des chefs d’entreprise, il est important d’indiquer que 68% d’entre eux estiment que l’activité des services marchands non financiers aurait connu une hausse au troisième trimestre 2025. Seuls 10% pensent qu’elle aurait baissé.



Dans sa note, le HCP explique que cette évolution aurait été le résultat de l’augmentation des activités des «Télécommunications», des «Transports aériens», de l’«Entreposage et services auxiliaires des transports» et des «Transports terrestres et transport par conduite».



Les opinions des dirigeants seraient également justifiées par la baisse d’activité enregistrée dans les branches des «Transports par eau», de la «Publicité et études de marché» et des «Activités de poste et de courrier», a ajouté l’institution précisant que le taux d’utilisation des capacités de prestation (TUC) du secteur se serait établi à 76%.



S’agissant des carnets de commandes du secteur, l’enquête révèle qu’ils se seraient situés à un niveau normal par 74% des patrons et supérieur à la normale par 19% d’entre eux.

Quant à l’emploi, il aurait connu une augmentation selon 35% des chefs d’entreprise, et une baisse selon 15%.



Alain Bouithy