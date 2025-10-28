Une délégation parlementaire italienne salue la dynamique de développement à Laâyoune-Sakia El Hamra

Une délégation parlementaire italienne a salué, vendredi à Laâyoune, la dynamique de développement que connaît la région de Laâyoune-Sakia El Hamra dans divers domaines.



Les membres de la délégation représentant les deux Chambres du Parlement ont suivi des présentations et effectué des visites de terrain pour s'informer de près des potentialités de la région et des infrastructures dont elle dispose dans plusieurs secteurs socio-économiques.



Dans une déclaration à la presse, Ettore Rosato, coordinateur du Groupe parlementaire et Secrétaire général du Parti Azione, a indiqué que la région de Laâyoune-Sakia El Hamra vit au rythme d'une dynamique de développement soutenue, marquée par une réelle volonté de créer les conditions propices à la croissance économique et à l'amélioration de la qualité de vie.



"La région connaît un développement remarquable, porté par d'importants investissements dans plusieurs domaines", a affirmé M.Rosato, soulignant la volonté commune de renforcer les relations d’amitié entre le Maroc et l’Italie.



A cette occasion, les membres de la délégation ont tenu une rencontre avec le président de la commune de Laâyoune, Hamdi Ould Errachid, durant laquelle ils ont suivi une présentation sur le programme de développement couvrant les différents projets inscrits dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.



Les parlementaires italiens ont également tenu une rencontre avec le président du Conseil régional, Hamdi Ould Errachid, durant laquelle ils se sont enquis du programme de développement régional et pris connaissance des principaux projets en cours.

Lors de cette rencontre, l’accent a aussi été mis sur la pertinence du plan d'autonomie présenté par le Maroc pour clore définitivement le conflit artificiel autour du Sahara marocain.



De plus, les parlementaires ont examiné les moyens à même de renforcer la coopération bilatérale dans les secteurs liés notamment à l’industrie, le tourisme, la logistique, les énergies renouvelables, la santé et les services, dans la perspective d’organiser des rencontres sectorielles entre les professionnelles des départements concernés des deux pays.



En outre, ils ont souligné la nécessité de mener des programmes d’échange académiques et d’inciter les entreprises à mettre en œuvre des projets concrets dans la région.

Plus tôt dans la journée, la délégation a tenu une rencontre avec le gouverneur de Boujdour, Ibrahim Ben Ibrahim, à la wilaya de Laâyoune-Sakia El Hamra, s'attardant notamment sur le développement que connaît la région dans différents domaines.



La délégation parlementaire italienne est composée de Stefania Ascari, députée du Parti 5 Stelle (5S), de Graziano Pizzimenti, député du Parti Lega, de Marco Dreosto, sénateur représentant le même parti, ainsi que de Giovanni Arruzzolo, député du Parti Forza Italia et vice-président du Parlement, et de Giorgio Lovecchio, député du Forza Italia.