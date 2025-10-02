La délégation ittihadie s’est recueillie sur les tombes des regrettés Souverains, Feu Mohammed V et Feu Hassan II. Cette visite, marquée par le respect et la dévotion, a été ponctuée par la signature de Driss Lachguar dans le livre d’or du Mausolée.
Une délégation ittihadie se recueille sur les tombes des regrettés Souverains, Feu Mohammed V et Feu Hassan II
Libé
Jeudi 2 Octobre 2025
Une délégation de l’USFP, conduite par le Premier secrétaire, Driss Lachguar, a effectué une visite au Mausolée Mohammed V de Rabat, à l’occasion du 27ème anniversaire de la disparition de Feu S.M Hassan II.
