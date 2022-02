Un webinaire autour des nouvelles mesures de rationalisation des ressources hydriques

"La raréfaction de la ressource hydrique et les nouvelles mesures de rationalisation" est le thème d’un webinaire, qui sera organisé jeudi prochain, à l’initiative de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) de Marrakech Safi et l'Association des Entreprises de la zone industrielle de Sidi Ghanem.



Cette rencontre à distance intervient suite à la mise en place parles autorités régionales de Marrakech-Safi d’un plan d'urgence (objet de l'arrêté gubernatorial n°238 du 26 janvier 2022) visant à atténuer la pénurie d'eau et à préserver les ressources hydriques qui se font de plus en plus rares, indique un communiqué des organisateurs.



Cette visioconférence vise ainsi à sensibiliser les opérateurs industriels et touristiques à la problématique de la raréfaction de la ressource hydrique et les informer des mesures qu'ils devront désormais respecter pour rationaliser la consommation des ressources en eau, ajoute la même source.



Cette visioconférence sera également une occasion pour prendre connaissance des outils d'accompagnement dont peuvent bénéficier les industriels pour réussir, dans les délais requis, l'élaboration de l'audit de la consommation d’eau et le plan de travail pour rationaliser l’usage des ressources en eau dans leurs unités respectives.



Cette rencontre virtuelle connaîtra la participation notamment de représentants des conseils élus, des opérateurs économiques, des responsables au sein de l'Agence du bassin hydraulique (ABH) de Marrakech et de la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Marrakech (RADEEMA).



Les participants à ce webinaire débattront de thématiques se rapportant à la "Stratégie régionale de l'économie de l'eau et de l'énergie", "Gestion de l'eau dansla ville de Marrakech" et "Situation hydrologique de la région Marrakech-Safi : cas du grand Marrakech".