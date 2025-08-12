Le film d'horreur "Evanouis" et la suite de "Freaky Friday" entrent en tête du box-office nord-américain

Le film d'horreur "Evanouis" et "Freaky Friday 2: Encore dans la peau de ma mère", sortis cette semaine, entrent directement en tête du box-office nord-américain, délogeant "Les Bad Guys" et les "Quatre Fantastiques", selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.



Déjà salué par la critique comme un "classique" du film d'épouvante, le thriller "Evanouis" se hisse à la première place avec 42,5 millions de dollars de recette pour ses premiers jours dans les salles obscures des Etats-Unis et du Canada.



Le long-métrage de la Warner Bros., réalisé par Zach Cregger, avec Julia Garner et Josh Brolin, raconte la disparition inexpliquée dans une même ville et en pleine nuit de tous les enfants d'une seule classe - sauf un.



A la 2e place, c'est le retour, plus de 20 ans après, de la comédie "Freaky Friday" avec son 2e volet "Encore dans la peau de mère", Disney remettant en scène la famille Coleman incarnée par la star Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. Résultat: vingt-neuf millions de dollars récoltés.

Ces première et seconde places dès leur premier week-end sont qualifiées respectivement d'"extraordinaire" et d'"excellente" par l'analyste de Franchise Entertainment Research, David Gross.



En troisième semaine d'exploitation, le nouvel opus de Marvel et Disney "Les Quatre Fantastiques: Premiers pas" - avec Vanessa Kirby, Pedro Pascal et l'une des stars de la série "The Bear", Ebon Moss-Bachrach - chute de son piédestal jusqu'à la troisième place avec tout de même 230 millions de dollars accumulés aux Etats-Unis et au Canada. Il faut y ajouter 203 millions de dollars récoltés dans les cinémas à l'international.



"Les Bad Guys 2" de Dreamworks Animations et Universal - une comédie policière animalière pour tous les âges - tombent de la deuxième à la quatrième place, malgré de bonnes critiques, avec 43 millions de dollars de recettes au total en deux semaines.



Enfin, à la cinquième place on retrouve le remake d'une des comédies cultes des années 1980, "Y a-t-il un flic pour sauver le monde", cette fois avec Liam Neeson et Pamela Anderson. Trente-trois millions de dollars récoltés.



Voici le reste du top 10 avec les recettes du week-end:



6. "Superman" (7,8 millions de dollars)

7. "Jurassic World: Renaissance" (4,7 millions)

8. "F1 - Le film" (2,8 millions)

9. "Together" (2,6 millions)

10. "Sketch" (2,5 millions)

