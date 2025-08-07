Série de mesures pour la réhabilitation des plages de Dar Bouazza

La province de Nouaceur a pris un ensemble de mesures et dispositions pour la réhabilitation et l'embellissement des plages de Dar Bouazza.



Dans le cadre de la campagne "Plages Propres", pilotée par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, les plages de Dar Bouazza ont retrouvé leur vocation première: Un espace ouvert, libre et sécurisé pour le plaisir de tous les estivants.



A cette occasion, Nouhaila Essakhi, représentante de la province de Nouaceur, a souligné qu'une batterie de mesures a été prise pour permettre à tous les estivants de passer leurs vacances dans les meilleures conditions.



Elle a mis en avant, en l'occurrence, la gratuité du stationnement, tout en s'attardant sur les mesures prises aux niveaux sécuritaire, sanitaire et environnemental.



Pour sa part, Zouhair Magour, directeur général de la société d'aménagement des plages, partenaire de la province de Nouaceur, a évoqué l’équipement de la plage Tamaris notamment de 7 miradors, 400 parasols, des blocs sanitaires dont 5 PMR, deux lave pieds et 17 panneaux d’affichage pour la sensibilisation.



Il s'agit également de 8 blocs multiservices dont 2 pour les soins, 120 poubelles, 520 m2 de passerelles, 2 parcs de jeux-bibliothèque, 3 kiosques radios plage et 2 espaces d’animation dont 1 réservé à l’environnement.



En outre, M. Magour a mis en relief la libération du domaine public maritime des occupations illégales, une grande opération de nettoiement des plages et la mise en place d’équipes permanentes avec des cribleuses, la gratuité des parkings, l'interdiction des jets ski dans les zones de baignade et la présence en permanence des forces de l’ordre pour assurer la sécurité des estivants.



De leur côté, des estivants n'ont pas manqué d’exprimer leur émotion face à cette transformation "radicale mais combien belle".

"C’est un vrai bonheur et un grand plaisir. Aujourd’hui, tout est beau, propre et sécurisé", se sont-ils félicités.