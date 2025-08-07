L’ONDA célèbre les Marocains du monde dans tous les aéroports du Royaume

L’Office national des aéroports (ONDA) a célébré le 10 août, dans l’ensemble des aéroports du Royaume, le retour des Marocains du monde par un dispositif d’accueil exceptionnel, à l’occasion de la Journée nationale des Marocains résidant à l’étranger (MRE).



A cette occasion, l'ONDA a réaffirmé son attachement profond à la communauté marocaine du monde, à travers une journée à forte charge symbolique, rythmée par des gestes simples mais porteurs d’une émotion forte, celle de l’accueil, de l’appartenance et du retour au pays, indique l'Office dans un communiqué.



Animations culturelles, hospitalité marocaine, coordination des services et qualité opérationnelle ont rythmé cette journée, pensée comme un geste fort d’attachement et de reconnaissance à l’égard des Marocains du monde, fait savoir le communiqué.



Chaque été, des millions de Marocains traversent le ciel pour retrouver leurs racines. A l’occasion de la 25ᵉ édition de l’opération Marhaba, organisée sous l’égide de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, l’ONDA, fidèle à sa mission de service public, a déployé un dispositif d’accueil exceptionnel, conjuguant efficacité, humanité et proximité.



Dès le 10 juin 2025, les aéroports du Royaume ont été mobilisés pour accompagner le pic saisonnier du trafic, avec un objectif partagé par l’ensemble des partenaires institutionnels (la DGSN, la Gendarmerie Royale, les services du ministère de l’Intérieur, les services de la Douane) et aéroportuaires afin de garantir aux MRE une arrivée sereine, fluide et chaleureuse.



Un dispositif renforcé a permis de fluidifier les parcours, d’améliorer les conditions d’attente et d’enrichir l’expérience passager grâce à une attention portée aux moindres détails notamment un personnel formé et nombreux, une présence médicale, une signalétique claire et des animations culturelles et services ouverts en continu.



L’édition 2025 de Marhaba marque également un tournant : pour la première fois, les aéroports de Laâyoune et Dakhla accueillent des espaces dédiés à la Fondation Mohammed V. Une avancée qui traduit la volonté de l’ONDA de rapprocher toujours plus les services publics des citoyens et de renforcer l’inclusion territoriale des régions du Sud.



En parallèle, l’ONDA soutient également le déploiement de services publics de proximité au sein même des aéroports, en mettant à disposition des espaces pour les institutions mobilisées dans le cadre de Marhaba : agences urbaines, centres régionaux d’investissement, ministère des Habous… Ces dispositifs permettent aux MRE d’accéder, dès leur arrivée, à des informations et à des services utiles à leurs projets, leur vie familiale ou leur engagement citoyen.



Cette mobilisation s’inscrit pleinement dans la stratégie "Aéroports 2030", qui vise à faire des aéroports marocains de véritables espaces de vie, de services et de fierté nationale. Une vision ambitieuse, centrée sur l’expérience humaine et la qualité de service.