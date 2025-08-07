Le village “Saifkom”mise sur le journalisme environnemental pour renforcer la sensibilisation communautaire

Pour la seizième année consécutive, la ville de Safi a abrité des activités environnementales et de sensibilisation remarquables, en célébration de l’obtention continue du Pavillon Bleu, un label international décerné par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement aux plages répondant aux normes les plus strictes en matière de qualité environnementale, de sécurité et de durabilité, dans le cadre du programme national « Plages Propres ».



Cet événement a été l’occasion de mettre en valeur le journalisme environnemental en tant que levier stratégique d’éducation et de sensibilisation écologiques, notamment à travers le lancement de programmes interactifs via « Radio de la Plage ».



Celle-ci a diffusé, tout au long des journées d’activités, des contenus de sensibilisation, des débats ouverts, ainsi que des concours à thématique environnementale, offrant aux estivants et à leurs familles un espace à la fois éducatif et ludique, encourageant l’adoption de comportements écoresponsables.



Cette manifestation a été organisée sous la supervision de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, qui soutient activement les initiatives citoyennes visant à renforcer la conscience environnementale, en particulier dans les zones côtières. Cette démarche s’inscrit dans la vision globale de la Fondation, qui allie protection de l’environnement et autonomisation communautaire, en impliquant l’ensemble des parties prenantes dans la préservation des écosystèmes.



Parmi les temps forts de cette manifestation figurait le lancement de la nouvelle édition du village écologique durable « Saifkom », avec le soutien de Ciments du Maroc, partenaire historique de la plage de Safi depuis 2001. Ce village représente un modèle concret de l'engagement des entreprises citoyennes en faveur du développement durable. Il a proposé plusieurs ateliers interactifs, dont notamment :



• Atelier Environnement et Recyclage : sensibilisation à l’impact de la pollution plastique, notamment des microplastiques, sur la vie marine ;

• Atelier de Création Artistique : destiné aux enfants et aux jeunes, pour créer des œuvres à partir de matériaux recyclés ;

• Atelier «Voix des Vagues» : espace d’échange entre associations environnementales et estivants pour renforcer la participation communautaire ;

• Atelier «Histoire de Safi» en réalité augmentée : interaction créative avec le patrimoine local en combinant technologie et éducation environnementale.



L’événement a connu une forte présence institutionnelle, avec la participation du gouverneur de la province de Safi, du président du conseil communal, du président du conseil municipal, ainsi que des représentants des autorités locales, sécuritaires, de Ciments du Maroc et de la société civile. Les différents intervenants ont unanimement souligné l’importance d’une coordination étroite entre les acteurs publics, privés et associatifs afin de consolider les acquis du développement durable et de préserver le label Pavillon Bleu, que la plage de Safi arbore depuis 2009.



La Radio de la Plage s’est affirmée comme un espace de rencontre entre le journalisme environnemental et les estivants. Elle a joué un rôle essentiel dans la vulgarisation des notions écologiques et l’élargissement du champ de sensibilisation, devenant ainsi une plateforme éducative sur le terrain, promouvant une culture du respect de l’environnement et des comportements écologiques responsables.



Le village «Saifkom» se présente aujourd’hui comme une plateforme innovante de citoyenneté environnementale, visant à impliquer les jeunes générations dans les enjeux écologiques à travers des outils créatifs alliant art, technologie et éducation non formelle. Il s’inscrit dans une dynamique de construction d’une société qui place l’environnement au cœur de ses priorités et fait de ses comportements quotidiens un levier de changement positif.



H.T

