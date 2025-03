Gouverner c’est prévoir ? Si le ciel le veut bien

Une dépression atmosphérique qui vous en fait éviter une autre.

Vivement !



Vivement qu’il pleuve et qu’il neige, sinon, c’est la dépression tout court qui prendrait, à coup sûr, plus d’ampleur pour notre mal heur à nous tous. C’est tout un peuple (mis à part, toutefois, ceux qui n’en font pas partie puisqu’ils n’ont pas le même genre de soucis) qui se trouve d’ores et déjà contraint de conjuguer le verbe «déprimer» à tous les temps. Depuis que ceux qui se sont arrangés, d’une manière ou d’une autre, pour s’emparer des urnes faisant miroiter monts et merveilles le temps d’une campagne. Et puis plus rien.

Sinon une succession de ratages et une crise qui s’amplifie, de jour en jour. Le pauvre citoyen n’en finit pas d’accuser le coup au quotidien. Son pouvoir d’achat est de plus en plus mis à mal. Erodé. Sapé tout comme son moral.

Et pendant ce temps, ceux qui sont dans les affaires ou censés l’être, poussés par leur outrecuidance, sont là à commettre des déclarations aussi béates que farfelues vantant de soi-disant mérites et autres supposées performances. Alors que la réalité est là. Têtue.

Amère. Triste. Insoutenable.



Il n’en reste pas moins que dans leur fantasque confort, certains d’entre eux se surprennent, à l’insu de leur plein gré, à reconnaître leurs lamentables échecs. Non pas par acquit de conscience, mais plutôt pour se décharger de leurs fiascos au détriment de leurs alliés dans la gestion des affaires. Un stratagème vieux comme le temps.



Trop classique. Ridicule même ! Le but n’est autre que de chercher à se projeter dans les prochaines élections. Les exemples illustrant cet « auto-déchirement » au sein d’une majorité se voulant homogène mais qui, à défaut, n’a de cesse de s’empêtrer dans un hégémonisme pathologique, ne manquent pas.

Et puis par moments, voire intempestivement, ce même gouvernement accouche de quelques recettes, histoire de chercher à colmater les brèches, sans toutefois avoir l’honnêteté d’admettre que l’initiative est essentiellement dictée par un échec consommé.



La toute dernière ? Une feuille de route pour lutter contre le chômage avec, comme budget alloué, quelque 15 milliards de dirhams, dans le cadre de leur stratégie au titre de l’année en cours. Et comme « ambition », passer de 13,3%, affligeant taux actuel au niveau national, à 9%. Sauf qu’il va falloir attendre pour cela 2030 !

Et ce n’est pas tout. Il y a bien une condition sine qua non : il faut absolument que le ciel veuille bien se faire particulièrement généreux pendant tout ce temps. Sinon, il ne faut s’attendre à rien.

Qui a dit que gouverner c’est prévoir ?

Ne pas le faire, rappelle-t-on, c’est courir à sa perte. La leur ou la nôtre ?



Par Mohamed Benarbia