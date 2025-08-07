L'engagement des MRE en faveur du développement local durable mis en lumière à Larache

La commune de Larache a organisé, du 5 au 7 août, la première édition du Forum international des Marocains du monde, sous le thème "Un engagement commun pour un développement durable".



Cet événement, organisé en partenariat avec plusieurs acteurs institutionnels et de la société civile, vise à renforcer les échanges entre les Marocains résidant au pays et ceux établis à l’étranger, tout en mettant en valeur le rôle central de la diaspora marocaine dans le développement économique, social et culturel à l’échelle locale.



Ce forum, qui s’est tenu au centre culturel "Lixus Bab Al Bahr", a connu la participation de nombreuses personnalités nationales et internationales, parmi lesquelles des responsables, diplomates, parlementaires et universitaires, ainsi que des acteurs de la société civile et des représentants de la communauté marocaine établie à l'étranger.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la commune de Larache, Abdelmoumen Sbihi, a souligné que ce forum a pour objectif de favoriser l’échange d’expériences entre les Marocains d'ici et d'ailleurs, à travers un programme riche en conférences, ateliers et activités destinées à renforcer les liens entre les Marocains du monde et leur mère-patrie.



Il a relevé que ce forum a constitué également une occasion pour renforcer la diplomatie territoriale des membres de la diaspora originaires de Larache, en vue de soutenir le développement local, promouvoir le rayonnement de la ville et de mettre en lumière les grands chantiers de développement et les opportunités d’investissement dans la province de Larache, ainsi que de renforcer l’attractivité touristique et la dynamique économique locale.



Pour sa part, la directrice du Forum, Najia Jabbara, a affirmé que cette initiative pionnière ambitionne de créer un espace d'échange, de dialogue et de communication avec les Marocains du monde, à travers l’organisation d’un forum international célébrant l’attachement identitaire des MRE à leur pays d'origine.



Elle a souligné que cette rencontre a constitué une étape importante pour mettre la lumière sur les compétences des Marocains du monde, rendre hommage à leurs parcours et examiner les moyens de promouvoir leur contribution au développement de la province de Larache et du Maroc en général, notamment à travers des projets de partenariat et des idées innovantes en faveur du développement durable.



De leur côté, plusieurs membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger ayant pris part à cet événement ont exprimé leur satisfaction de participer à cet événement, qui leur permet de contribuer au développement local de la ville de Larache, à travers l’investissement et la création d’opportunités d’emploi au niveau de la province.



Au programme du forum figuraient des conférences traitant de plusieurs thématiques économiques et sociales, des activités sportives et culturelles, ainsi que des témoignages des membres de la diaspora originaire de Larache qui se sont affirmés dans de nombreux domaines.