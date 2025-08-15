Un responsable du Conseil des oulémas d'Indonésie salue l’engagement du Maroc, sous le leadership de SM le Roi, en soutien à la question palestinienne


Jeudi 4 Septembre 2025

Un responsable du Conseil des oulémas d'Indonésie salue l’engagement du Maroc, sous le leadership de SM le Roi, en soutien à la question palestinienne
Le vice-président de la commission des relations extérieures du Conseil des oulémas d'Indonésie (MUI), Oke Setiadi Affendi, a salué mercredi à Rabat l’engagement historique du Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en soutien à la question palestinienne.

Lors de sa visite au siège de l’Agence Bayt Mal Al-Qods accompagné d'une délégation de l'Association marocaine d'appui à la reconstruction en Palestine, M. Affendi s'est également félicité des efforts louables de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, en soutien à la Ville Sainte et aux Palestiniens, indique un communiqué de l’Agence.

M. Affendi a, en outre, affirmé que l'attention accordée par le Royaume à la cause palestinienne émane d'un engagement historique constant depuis l'ère des regrettés Souverains, feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II, que Dieu ait Leurs âmes, souligne la même source.

A cet égard, il a mis l’accent sur l’importance des efforts déployés par l’Agence et sa contribution concrète en faveur d’Al-Qods et de sa population.

Rappelant les relations séculaires et fraternelles unissant le Maroc et l'Indonésie, M. Affendi a relevé que le peuple indonésien porte une considération particulière au Maroc, à la Palestine et à Al-Qods.

Pour sa part, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, Mohamed Salem Cherkaoui, a passé en revue le bilan des activités et des projets de l'Agence dans la Ville Sainte, sous la supervision directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

M. Cherkaoui a mis en avant l'engagement de l'Agence, en tant que mécanisme idéal pour coordonner l'action arabe et islamique en faveur d’Al-Qods, à poursuivre ses projets visant à préserver l'identité de la Ville Sainte et son cachet civilisationnel.


