Tirage au sort aujourd’hui des Coupes africaines des clubs

C’est aujourd’hui, à partir de 12 heures au siège de la CAF au Caire, qu’il sera procédé au tirage au sort des huitièmes de finale de la 22ème édition de la Ligue africaine des clubs champions, tour qui se jouera sous la formule de groupes.

Bien entendu, le football national sera de la partie avec la participation du WAC, tenant du titre, et du DHJ qui sont parvenus tous deux à franchir le cap des seizièmes. Les Casablancais avaient éliminé la formation ivoirienne de Williamsville, après s’être imposés à l’aller à domicile par 7 à 2 et avoir cédé le pas au retour par 2 à 0.

Quant aux Jdidis, ils ont atteint la phase de poules après avoir disputé deux tours. Le premier a été remporté largement aux dépens de Sport Benfica de la Guinée-Bissau (aller : 10-0-retour : 0-0) et le second au détriment des Congolais de l’AS Vita Club (aller : 1-0-retour : 2-2).

Il y a lieu de signaler que pour l’opération de tirage au sort, le WAC fera partie des équipes du premier chapeau, tandis que le DHJ figurera dans le quatrième, autrement dit, une confrontation cent pour cent marocaine pourrait être à l’ordre du jour.

Hormis le Wydad, le premier chapeau comptera également les clubs égyptien d’Al Ahly, tunisien de l’Etoile Sportive du Sahel et Congolais du TP.Mazembe. Quant au deuxième chapeau, il est composé de Mamelodi Sundowns de l’Afrique du Sud, de l’Espérance de Tunisie, de l’Entente de Sétif d’Algérie et de Zesco United de Zambie. Les clubs du Mouloudia d’Alger, du Horoya Conakry de Guinée, de Mbabane Swallows de Swaziland et de KCCA Kampala d’Ouganda formeront eux le troisième chapeau, alors que le quatrième verra outre le DHJ, la présence de l’AS Port du Togo, de Primeiro de Agosto d’Angola et de Township Rollers du Botswana.

Les seize clubs engagés auront à disputer six matches dont trois à domicile et autant en déplacement, sachant que le programme des journées se décline comme suit : 4 mai, 15 mai, 17 juillet, 27 juillet, 17 août et 28 août.

Seuls les deux premiers de chaque poule décrocheront leurs billets pour le tour des quarts de finale qui se jouera à élimination directe ; deux matches en aller et retour prévus respectivement les 14 et 21 septembre prochain.

Les rencontres des demi-finales sont programmées les 2 et 23 octobre et celles de la finale les 2 et 9 novembre prochains.

A souligner que le tirage des seizièmes de finale bis de la Coupe de la CAF aura lieu également ce mercredi. La RSB, vainqueur des Tunisois du Club Africain et le Raja, tombeur des Mauritaniens de FC Nouadhibou, seront fixés sur leurs adversaires respectifs pour le compte de ce tour, marqué par la présence des clubs reversés de la Ligue des champions, et qui sera le dernier avant le début de la phase de groupes qui coïncidera avec les quarts de finale.

Les dates retenues pour les matches aller et retour des seizièmes de finale bis sont les 6 et 17 avril prochain.