Les travaux de ce Conseil auront lieu ce jeudi à partir de 18 heures au siège du parti à Mohammedia, sis boulevard Hassan II à proximité de la gare ferroviaire.
Régions
L'Université Ibnou Zohr et l'Université Polytechnique Hauts-de-France renforcent leur coopération
Economie - 11/02/2026
Une délégation américaine explore les opportunités d'investissement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab
Session du Conseil provincial à Mohammedia
Libé
Mercredi 11 Février 2026
Le Secrétariat provincial de l’USFP à Mohammedia organise la première session du Conseil provincial placée sous le thème « Ensemble pour une nouvelle contractualisation démocratique et un développement intégral à Mohammedia ».
