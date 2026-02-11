Session du Conseil provincial à Mohammedia

Le Secrétariat provincial de l’USFP à Mohammedia organise la première session du Conseil provincial placée sous le thème « Ensemble pour une nouvelle contractualisation démocratique et un développement intégral à Mohammedia ».



Les travaux de ce Conseil auront lieu ce jeudi à partir de 18 heures au siège du parti à Mohammedia, sis boulevard Hassan II à proximité de la gare ferroviaire.



