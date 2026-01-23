Réunion ce samedi de la Commission administrative du parti


Vendredi 23 Janvier 2026

Réunion ce samedi de la Commission administrative du parti
En application des résolutions du 12ème Congrès national de l’USFP et conformément aux statuts du parti appelant à la création d’une institution partisane, à savoir la Commission administrative nationale, et sur la base des débats tenus lors de la réunion du Bureau politique, le 12 janvier, ladite Commission tiendra, ce samedi à 10h30 au siège central du parti à Rabat, une réunion consacrée à l’élaboration d’un programme d’actions pour la prochaine étape.


