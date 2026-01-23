-
Réunion ce samedi de la Commission administrative du parti
En application des résolutions du 12ème Congrès national de l’USFP et conformément aux statuts du parti appelant à la création d’une institution partisane, à savoir la Commission administrative nationale, et sur la base des débats tenus lors de la réunion du Bureau politique, le 12 janvier, ladite Commission tiendra, ce samedi à 10h30 au siège central du parti à Rabat, une réunion consacrée à l’élaboration d’un programme d’actions pour la prochaine étape.
