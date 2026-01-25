L’USFP salue l’efficacité et la clairvoyance de la Diplomatie Royale

L’USFP dénonce l’hégémonisme gouvernemental et les atteintes répétées à l’équilibre des institutions

Réunie dans un contexte marqué par de profonds bouleversements, la Commission administrative nationale de l’USFP a livré, samedi dernier au siège central du parti à Rabat, une lecture politique à la fois affirmée et critique de la conjoncture actuelle. Entre reconnaissance de la stature internationale du Maroc, défense des constantes nationales et mise en garde contre les dérives institutionnelles internes, l’USFP a esquissé les lignes de son positionnement politique tout en annonçant le lancement d’une nouvelle dynamique organisationnelle en prévision des prochaines échéances électorales.Les travaux de cette réunion ont été marqués par l’allocution d’orientation du Premier secrétaire, Driss Lachguar, ainsi que par la présentation du rapport du président du Conseil national, en plus d’exposés relatifs à la dynamique partisane et aux préparatifs organisationnels à venir.Après avoir analysé le contexte international actuel et ses répercussions sur la situation nationale, la Commission administrative nationale a exprimé la fierté de l’USFP quant à la place singulière qu’occupent S.M le Roi Mohammed VI et le Royaume du Maroc auprès de l’administration américaine et au sein de la communauté internationale, notamment à la suite de l’adhésion du Maroc au Conseil de la paix en tant que membre fondateur. Une reconnaissance qui, selon l’USFP, illustre l’efficacité et la clairvoyance de la diplomatie Royale.La Commission a également salué le succès organisationnel de la Coupe d’Afrique des nations 2025, estimant que cet événement continental a constitué une vitrine éclatante du savoir-faire marocain, du sens civique du peuple marocain et de la capacité du Royaume à accueillir et à garantir le succès de grandes manifestations internationales. Elle a, à cet égard, mis en exergue la mutation qualitative qu’ont connue les infrastructures nationales ces dernières années.La Commission administrative nationale a hautement apprécié les messages portés par la lettre Royale adressée à l’équipe nationale, louant son parcours héroïque et honorable, ainsi que le communiqué du Cabinet Royal insistant sur les constantes éthiques et civilisationnelles qui fondent la relation du Maroc avec sa profondeur africaine. Elle a souligné l’importance de l’attachement aux valeurs de tolérance, de coexistence et d’ouverture, tout en rejetant fermement les comportements répréhensibles susceptibles de servir les desseins hostiles aux intérêts du Maroc et des peuples africains.Dans le même sillage, la Commission s’est félicitée du soutien exprimé par le Royaume de Suède à l’initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara, après des années de soutien à la thèse séparatiste. Pour l’USFP, ce revirement est le fruit direct de la diplomatie Royale éclairée et constitue également une reconnaissance des efforts constants déployés par les militants et cadres du parti dans la défense de l’intégrité territoriale du Royaume sur les différentes scènes internationales.Par ailleurs, la Commission administrative nationale a réitéré ses préoccupations quant aux atteintes répétées à l’équilibre institutionnel garanti par la Constitution. Elle a dénoncé toutes les formes d’hégémonisme gouvernemental, anciennes ou nouvelles, notamment le mépris manifeste à l’égard de l’institution parlementaire et la tentative de réduire la Chambre des conseillers à une simple chambre d’enregistrement.La Commission a en outre condamné toute atteinte aux institutions constitutionnelles et toute tentative de les instrumentaliser à des fins politiques, citant en particulier les interventions illégales dans le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les pressions exercées sur ses membres et les contacts directs établis avec ses juges.L’USFP a mis en garde contre l’utilisation des réalisations et des moyens de l’Etat dans des campagnes électorales prématurées menées par les partis de la majorité gouvernementale, y voyant une violation flagrante du principe d’égalité et d’équité entre les acteurs politiques. Dans ce cadre, la Commission a appelé le ministre de l’Intérieur à prendre sans délai les mesures juridiques et répressives nécessaires pour mettre un terme à l’exploitation de la charité publique à des fins électoralistes et à inscrire cette question en priorité à l’ordre du jour du gouvernement.La Commission a, par ailleurs, salué la décision de la Cour constitutionnelle déclarant l’inconstitutionnalité de plusieurs dispositions de la loi relative au Conseil national de la presse. Elle a rappelé que le parti et ses groupes parlementaires avaient déjà alerté sur ces dysfonctionnements lors des débats législatifs, appelant le gouvernement à écouter davantage l’opposition, à laquelle la Constitution garantit le droit de saisir à nouveau la Cour constitutionnelle. Elle a enfin invité l’ensemble des forces démocratiques et progressistes à défendre le paysage médiatique national sur la base du pluralisme, de la démocratie et de l’intérêt national.Sur le plan organisationnel, la Commission administrative nationale a consacré une part importante de ses travaux à l’évaluation de la préparation du parti pour les prochaines élections. Elle a annoncé le lancement d’une dynamique nationale visant à renforcer la structuration territoriale et l’efficacité électorale de l’USFP, à travers la mobilisation des responsables, militants et militantes aux niveaux régional, provincial et local.Cette dynamique prévoit la tenue de conseils provinciaux et régionaux en perspective de l’organisation de congrès régionaux, le renouvellement des sections locales et la restructuration des organisations sectorielles, notamment l’Organisation de la Chabiba ittihadia et l’OFI, considérées comme des leviers essentiels pour le renouvellement des élites et l’injection de nouveau sang au sein du parti.La Commission a insisté sur l’implication active des secrétariats provinciaux dans cette dynamique et a validé des décisions organisationnelles définissant une feuille de route claire. Celle-ci repose sur une progression graduelle respectant la légitimité organisationnelle et les délais impartis, tout en intégrant des mécanismes de suivi et d’évaluation périodiques afin d’assurer l’efficacité de la mise en œuvre.Enfin, la Commission administrative nationale a salué l’esprit de débat sérieux et responsable ayant marqué ses travaux et appelé l’ensemble des structures partisanes et sectorielles à s’engager de manière consciente et responsable dans la mise en œuvre de ces orientations, au service du parti et du renforcement de son rôle politique et sociétal.