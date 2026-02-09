Rencontre littéraire autour du livre "A la découverte de l'Islam et des musulmans: L'abécédaire"

Une rencontre littéraire et intellectuelle autour du livre "A la découverte de l'Islam et des musulmans: L'abécédaire" a été organisée, lundi à Rabat, à l'initiative du Centre culturel Iklyle Rabat, relevant de la Fondation Mohammed VI de la promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation, en présence d'un parterre d'intellectuels et d'acteurs culturels.



Structuré comme un abécédaire, cet ouvrage co-écrit par la chercheuse marocaine Reem Yasmina Laghrari et le journaliste français, Eric de Kermel, propose une lecture rigoureuse, équilibrée et déconstruite de l'Islam et de ses différentes incarnations sur les plans religieux et culturel, afin d'approfondir l'appréhension objective de cette religion dans son contexte civilisationnel et humain.



Intervenant lors de cet événement littéraire, Mme Laghrari a affirmé qu'elle a présenté, avec Eric de Kermel, une lecture contemporaine de 70 mots cités dans le Saint Coran, dans le but de consacrer la culture du dialogue et de compréhension mutuelle entre les cultures et les religions, et de renforcer les valeurs de tolérance et de vivre-ensemble.



Ce livre met en lumière plusieurs notions connexes selon une approche scientifique et méthodique, alliant rigueur intellectuelle et fluidité d'approche, ce qui le rend accessible à un large public et ouvre de vastes perspectives pour la diffusion des valeurs de paix, de coexistence et d’amour, a-t-elle relevé.



Cette rencontre a été l’occasion de présenter le contenu du livre et de débattre des grandes problématiques qu’il soulève, notamment celles liées au dialogue interreligieux, à la construction de passerelles de compréhension entre les cultures et à la lutte contre les stéréotypes dominants.



Née à Seattle aux Etats-Unis, l'écrivaine Reem Yasmina Laghrari a grandi à Casablanca, avant de poursuivre ses études supérieures à l'Université libre de Bruxelles. Titulaire d'un doctorat en pharmacie, elle est actuellement basée à Rabat où elle exerce son métier et poursuit, en parallèle, sa passion pour l'écriture et la production intellectuelle.



De son côté, Eric de Kermel est écrivain, journaliste et éditeur français spécialisé dans les thématiques liées à la nature et à l'environnement. Il a vécu une partie de sa jeunesse entre le Maroc et l'Amérique du Sud, avant de s'installer en France.



A travers cette rencontre, les organisateurs réaffirment la place du Centre culturel Iklyle Rabat en tant qu'espace de référence en matière de créativité et d'échanges culturels et artistiques, contribuant pleinement à l'animation de la scène culturelle de la capitale.