Service militaire : Lancement lundi prochain de l'opération de sélection et d’incorporation des appelés au sein du 40e contingent

En application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), que Dieu L'assiste, l’opération de sélection et d’incorporation des appelés au service militaire au sein du 40e contingent débutera à partir du lundi 1er septembre 2025, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.



A cet effet, l'Etat-Major Général des FAR a pris, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, toutes les mesures nécessaires pour assurer le succès de cette opération, souligne-t-on de même source.



Les candidats ayant reçu leurs ordres d'appel doivent consulter au préalable les informations importantes y afférentes et respecter la date et le lieu désignés pour l’opération de sélection, tout en présentant l’ensemble des documents requis et des diplômes obtenus.



S'agissant des moyens de transport permettant de faciliter l’accès aux centres dédiés à cette opération, notamment pour les régions non reliées ou éloignées du réseau routier ou ferroviaire, les appelés peuvent accéder au site "www.tajnid.ma" pour s’informer des horaires et des lieux dédiés aux autocars mis à leur disposition, à titre gracieux, pour rejoindre les centres de sélection.



Les personnes ayant reçu les ordres d'appel peuvent aussi se déplacer aux centres de sélection et d’incorporation via le train ou à bord des bus de transport publics, si disponibles, en utilisant les bons de voyage joints aux ordres d’appel.



Pour plus d’informations sur les moyens de transport mis à disposition, les personnes concernées peuvent consulter le site électronique précité ou contacter les autorités administratives compétentes proches de leurs lieux de résidence, conclut le communiqué.