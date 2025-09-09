Séisme d’Al-Haouz : Reconstruction et réhabilitation de plus de 51.000 habitations

Quelque 51.154 habitations ont été construites, reconstruites ou réhabilitées suite au séisme d’Al-Haouz de 2023, a indiqué, mercredi à Rabat, le directeur général de l’Agence de développement du Haut Atlas, Said Laith.



Dans une déclaration à la presse à l’issue de la réunion de la Commission interministérielle chargée du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées par le séisme d’Al-Haouz, présidée par le chef du gouvernement, M. Laith a fait savoir que cette rencontre a été l’occasion de dresser le bilan de la reconstruction et de la réhabilitation des habitations sinistrées par le séisme d’Al-Haouz.



Il a précisé que le nombre de ces habitations a atteint 51.154, soit plus de 92% des chantiers lancés, ajoutant que le rythme de réalisation de ces chantiers se poursuivra à une cadence plus accélérée durant les mois à venir en vue de réaliser les objectifs de ce programme, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné Ses Hautes Directives pour son élaboration et sa mise en œuvre dans les meilleures conditions.



La réunion de la Commission interministérielle a également permis de s’arrêter sur le taux de réalisation des projets lancés immédiatement après le séisme dans tous les secteurs ministériels tels que l’enseignement, la santé, la culture, l’agriculture, l’artisanat et le tourisme, eu égard à leur rôle important dans le retour à une vie normale dans les régions sinistrées, a relevé M. Laith.