Sadiq Al-Othmani : Sous le leadership de SM le Roi, le modèle religieux marocain inspire jusqu’en Amérique Latine

Sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, le modèle religieux marocain, puisé dans les nobles vertus du juste milieu, s’impose comme une référence bien au-delà du continent africain et même jusqu’en Amérique Latine, en s’érigeant comme un rempart face aux discours extrémistes, a affirmé le secrétaire général de la Rabita des oulémas d’Amérique Latine, Sadiq Al-Othmani.



Dans un entretien accordé à MAP-Brasilia à l’occasion de la célébration de la glorieuse Fête du Trône, M. Al-Othmani, également directeur des affaires religieuses de la Fédération des institutions islamiques du Brésil, a souligné que le modèle marocain, porteur de paix, de tolérance et de coexistence, s’articule autour de quatre piliers : l’Institution d’Imarat Al-Mouminine (Commanderie des Croyants), le rite malékite, la doctrine achaârite et le soufisme sunnite.



"Ces fondements ont, au fil des siècles, prouvé leur résilience et leur capacité à s’adapter aux mutations sociétales et à favoriser le dialogue avec les diverses cultures", a-t-il expliqué, estimant que le modèle marocain est à la fois "un modèle fidèle à ses racines et en phase avec les défis contemporains".



M. Al-Othmani a insisté sur le rôle central d’Imarat Al-Mouminine, garante des constantes religieuses du Royaume et protectrice de la sécurité spirituelle des Marocains. Cette institution, a-t-il relevé, "assure l’indépendance du champ religieux tout en le préservant de toute instrumentalisation".



Il a également mis en exergue l’action d’institutions telles que l’Institut Mohammed VI de formation des imams, morchidines et morchidates, la Rabita Mohammadia des oulémas et la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, qui œuvrent à diffuser, selon une approche scientifique, un islam du juste milieu aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.



M. Al-Othmani a, par ailleurs, salué l’approche holistique du Maroc en matière de lutte contre l’extrémisme, fondée sur la prévention, l’éducation et l’inclusion, soulignant qu’elle est largement reconnue pour son efficacité et son humanisme.