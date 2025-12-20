L'ONP valide son plan d'action 2026

Le Conseil d'administration (CA) de l'Office national des pêches (ONP) s'est réuni, mercredi à Rabat, sous la présidence de la secrétaire d'Etat chargée de la pêche maritime, Zakia Driouich.



Au cours de cette session, le CA a validé le plan d'action ainsi que le budget relatif à l'exercice 2026, indique un communiqué du secrétariat d'Etat chargé de la pêche maritime.



À fin novembre 2025, les produits de la pêche côtière et artisanale commercialisés au sein du réseau géré par l'ONP (halles, CAPI et marchés de gros au poisson) ont atteint 1,21 million de tonnes pour une valeur totale de 10,28 milliards de dirhams (MMDH), enregistrant une baisse de 13% en volume et de 4% en valeur par rapport à la même période de 2024.



Cette évolution résulte principalement du recul des premières ventes, en particulier celles des navires RSW, affectées par la baisse des captures. Malgré ce repli, la deuxième vente affiche une légère progression en valeur, confirmant le dynamisme des marchés de gros.



Le Conseil d'administration a approuvé le plan d'action 2026, lequel s'inscrit dans une dynamique de modernisation renforcée, de structuration durable de la filière halieutique et de transformation progressive de l'Office, rapporte la MAP.



Ce plan repose sur plusieurs axes stratégiques, dont la poursuite du développement des infrastructures de commercialisation, avec la construction de la halle de nouvelle génération de Sidi Ifni, l'extension des halles de Boujdour, Labouirda et Lassarga, ainsi que l'achèvement des marchés de gros de Fès et Nador. Ces projets intègrent l’opérationnalisation de fabriques de glace modernes afin de renforcer la chaîne du froid et soutenir l'activité professionnelle.



Il s'agit aussi de la généralisation de la digitalisation de la vente aux enchères aux halles restant à équiper, la finalisation du système national de classification ETPQ (espèce, taille, présentation, qualité), ainsi que la poursuite du déploiement de la traçabilité des produits destinés aux marchés de gros, ainsi que du soutien renforcé à la pêche côtière et artisanale, notamment par la mise en œuvre de la convention relative aux sennes tournantes renforcées en Méditerranée, l'accompagnement des coopératives et la valorisation des produits locaux.



Enfin, les membres du Conseil ont souligné l'importance de l'implication de l'ensemble des parties prenantes pour accompagner la mise en œuvre des chantiers structurants engagés par l'ONP.



Ils ont rappelé que la modernisation des infrastructures de l'Office et la digitalisation de ses processus nécessitent une mobilisation collective, un pilotage rigoureux et un dialogue constant avec les professionnels du secteur.



A travers les actions engagées et celles programmées pour 2026, l'ONP réaffirme son ambition de renforcer sa contribution au développement durable de la filière halieutique nationale, d'améliorer la qualité des services rendus aux professionnels et de soutenir la création de valeur au bénéfice des territoires et du Royaume.