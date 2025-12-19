SM le Roi félicite les membres de la sélection nationale de football vainqueurs de la Coupe Arabe-Qatar 2025

Augmenter la taille du texte
Vendredi 19 Décembre 2025

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale de football, vainqueurs de la Coupe Arabe-Qatar 2025.
 
Dans ce message, le Souverain exprime aux membres de l’équipe nationale Ses chaleureuses félicitations et Sa considération pour leur belle victoire à la Coupe Arabe-Qatar 2025, "offrant ainsi à votre chère Patrie son deuxième sacre au titre de ses participations à ce championnat et réalisant un exploit renouvelé qui conforte la place honorable du football marocain aux niveaux arabe et international".
 
SM le Roi Se félicite, à cette occasion, du patriotisme exemplaire et du professionnalisme exceptionnel dont ont fait montre les joueurs champions de la sélection nationale pour être à la hauteur des aspirations des supporters passionnés, saluant les efforts des cadres techniques nationaux qui ont confirmé leur capacité à encadrer les talents et à signer les prouesses du football marocain dans toutes ses catégories, et appuyé la forte présence, sur la scène internationale, des potentialités et des hautes compétences dont regorge le Maroc dans ce domaine, tant sur les plans du rendement sportif et de l’encadrement technique que de la gestion administrative.
 
En cette heureuse occasion, le Souverain salue les supporters marocains qui ont accompagné et soutenu l’équipe nationale pour la réalisation de ce grand sacre dans l’Etat du Qatar frère, louant leur fort patriotisme habituel pour la défense du maillot national et leurs encouragements enthousiastes et distingués, devenus une source d’admiration et de considération pour les supporters amoureux de football ainsi qu’un exemple à suivre.
 
Réitérant, avec grande fierté, Ses chaleureuses félicitations aux membres de l’équipe nationale pour ce sacre mérité, SM le Roi leur souhaite davantage de réussite et de succès dans leurs efforts continus et soutenus pour hisser tout haut le drapeau national dans les différentes manifestations régionales, continentales et internationales, tout en les assurant de Sa Haute Sollicitude et Bienveillance.

