Guardiola ironise sur le supposé mercato dispendieux de Manchester City

L'entraîneur Pep Guardiola a assuré mardi que Manchester City a été seulement le septième club le plus dépensier en Premier League ces cinq dernières années, en réponse aux critiques liant les succès du club à l'argent dépensé.



"Je suis un peu triste et contrarié parce qu'en matière de dépenses nettes au cours des cinq dernières années, nous sommes septièmes en Premier League. Je veux être premier! Je ne comprends pas pourquoi le club ne dépense pas plus d'argent. Ça me rend un peu plus grincheux vis-à-vis d'eux", a-t-il ironisé en conférence de presse.



L'entraîneur réagissait à une question d'un journaliste évoquant un "consensus" autour du fait que Manchester City avait réalisé "probablement le meilleur mercato de tous les clubs en Premier League" cet hiver, avec l'arrivée de Marc Guéhi et Antoine Semenyo.



En une décennie à Manchester, Guardiola a notamment remporté six titres en championnat d'Angleterre (2018 et 2019, puis 2021 à 2024), deux en Coupe d'Angleterre, quatre en Coupe de la Ligue, ainsi que la Ligue des champions et la Supercoupe d'Europe en 2023.

Le club du Nord de l'Angleterre a été racheté en 2008 par le richissime fonds d'investissement émirati Abu Dhabi United Group, ce qui lui a permis de réaliser des transferts d'envergure pendant les près de vingt ans écoulés.



"Nous avons gagné dans le passé parce que nous avons beaucoup dépensé, donc six équipes doivent désormais remporter la Premier League, la Ligue des champions et la Coupe d'Angleterre, car elles ont dépensé plus au cours des cinq dernières années", a-t-il lancé mardi, en disant s'appuyer sur des "faits" plutôt que des "opinions". "Bonne chance aux six équipes qui sont devant nous en ce qui concerne les dépenses nettes au cours des cinq dernières années, let's go! J'attends", a-t-il conclu.