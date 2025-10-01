SM le Roi félicite les Présidents chinois et chypriote à l'occasion de la fête nationale de leurs pays


Mercredi 1 Octobre 2025

SM le Roi félicite les Présidents chinois et chypriote à l'occasion de la fête nationale de leurs pays
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République populaire de Chine, M. Xi Jinping, à l'occasion de la fête nationale de son pays.
Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations à M. Xi Jinping et Ses sincères vœux de progrès et de prospérité au peuple chinois sous sa sage conduite.

En cette heureuse occasion, le Souverain fait part de Sa fierté des relations spéciales unissant le Maroc et la Chine, qui s'étendent sur près de sept décennies d'amitié et de coopération constructive, et qui ont pu être élevées au rang de partenariat stratégique grâce à la détermination des deux Chefs d’Etat.

Sa Majesté le Roi souligne, par là-même, Sa volonté de poursuivre l'action commune en vue de renforcer ces relations anciennes et mobiliser tous les moyens et les ressources afin de développer le partenariat fructueux entre le Maroc et la Chine, pour le bien-être des deux peuples amis.

Par ailleurs, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République de Chypre, Nikos Christodoulides, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur au Président Christodoulides, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple chypriote.

Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour exprimer Sa satisfaction des bonnes relations unissant les deux pays, soulignant Sa détermination à les renforcer et les hisser à des niveaux supérieurs, dans l’intérêt des deux peuples amis.


